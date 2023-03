Austin Reaves, un cas à la Alex Caruso aux Lakers ?

Austin Reaves représente l'un des chouchous des supporters des Los Angeles Lakers. Particulièrement précieux dans la rotation de l'entraîneur Darvin Ham, l'arrière dispose d'une place importante dans le projet californien. Mais à quel point ?

Lors de la prochaine Free Agency, le talent de 24 ans sera agent libre protégé. En résumé, les Angelenos auront la possibilité de s'aligner sur toutes les offres pour le conserver. Et d'après les informations du journaliste de HoopsHype Michael Scotto, il existe une envie mutuelle de poursuivre cette aventure.

Pour autant, il existe un danger sur ce dossier : l'attractivité de Reaves. Comme un certain Alex Caruso par le passé, les Lakers ont tout de même des limites sur le plan financier. Et Los Angeles peut-il vraiment le retenir dans l'hypothèse d'une proposition extérieure entre 12 et 15 millions de dollars ?

Pour Caruso, les Lakers avaient décidé de le laisser partir aux Chicago Bulls. Avec du recul, les dirigeants californiens regrettent très certainement cette décision. Visiblement, Rob Pelinka apprécie le groupe formé depuis la deadline des trades.

Ainsi, il veut donner une chance à cet effectif sur une saison complète. En retenant notamment D'Angelo Russell, Rui Hachimura et donc Austin Reaves.

Austin Reaves menace Josh Green : “Je vais te défoncer”