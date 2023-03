Austin Reaves était un hater de LeBron quand il était gamin

On ne sait pas si LeBron James est au courant, mais l'un de ses coéquipiers préférés et le chouchou du moment chez les fans des Los Angeles Lakers était... un "LeBron Hater". Bon, le terme est un peu exagéré, surtout que l'on parle de partages de memes ou de très courts messages postés par un adolescent de 13 ans ou 14 ans sur Facebook ou Twitter. Toujours est-il que l'ironie du destin a voulu qu'Austin Reaves joue en NBA avec une superstar qu'il a critiquée sur Twitter lorsqu'il était gamin.

Reaves, qui est le garant du fighting spirit des Lakers cette saison, a été attrapé par la patrouille du net. Des posts datant de 2011, 2012 et 2014, clairement à charge contre LeBron James, sont ressortis.

Pendant les Finales 2011 entre les Mavs et le Heat : "Dirk est trop fort pour LeBron".

En avril 2012n avant le premier titre de LeBron avec Miami : ce partage d'un meme de Kobe avec le message "Quand j'ai besoin de paix et de calme, je mets mon téléphone en mode LeBron : No Ring", avec la mention "LOL".

En mai 2014, avant le départ du "King" pour un retour à Cleveland : "Kobe & MJ > LeBron. Rappelez-vous simplement qu'à l'époque on n'avait pas besoin de s'associer avec deux des cinq meilleurs joueurs de notre classe de Draft et avec le meilleur shooteur de l'histoire pour enfin gagner des titres", en référence aux "Heatles" avec Dwyane Wade, Chris Bosh et Ray Allen.

Austin Reaves, peut-être plus qu'une bonne pioche pour les Lakers

Une fois qu'il en sera informé, si toutefois ce n'est pas déjà le cas, LeBron semble assez mature pour comprendre qu'Austin Reaves n'était qu'un gamin à l'époque de ces messages. Damian Lillard et d'autres ont vu des posts un peu taquins - euphémisme - resurgir après leur arrivée en NBA. Austin Reaves s'en remettra. Surtout s'il claque des matches à 35 points pour porter l'équipe dans le money time comme dimanche face à Orlando.