Austin Reaves, les Nets prêts à mettre la pression ?

Les Brooklyn Nets seraient prêts à formuler une offre XXL à l'arrière des Los Angeles Lakers Austin Reaves.

Et si l'avenir d'Austin Reaves n'était pas encore totalement écrit ? Sur cette intersaison, l'arrière des Los Angeles Lakers devrait devenir agent libre en déclinant sa "player option" à 14,9 millions de dollars en 2026-2027.

Pour le moment, le talent de 27 ans semble très bien parti pour rester chez les Angelenos. Véritable chouchou chez les Lakers et apprécié par Luka Doncic, il incarne la priorité de l'été pour les dirigeants californiens.

Pour le verrouiller, Los Angeles peut lui offrir au maximum 241 millions de dollars sur 5 ans. Mais pour garder une flexibilité sur le plan financier, les Lakers risquent de négocier avec Reaves. L'objectif assumé ? Trouver un terrain d'entente intéressant pour les deux parties.

En tout cas, dans les négociations, le clan du natif de Newark devrait disposer d'un moyen de pression : l'intérêt des Brooklyn Nets. Selon les informations du journaliste d'ESPN Tim Bontemps, les Nets sont prêts à réaliser une offre XXL à Reaves.

Pour mettre la pression à Los Angeles, Brooklyn peut proposer au maximum 178 millions de dollars sur 4 ans. Pour les Lakers, il faudra donc trouver le bon équilibre : satisfaire Austin Reaves sans trop lui donner.

Luka Doncic a prévenu les Lakers pour Austin Reaves