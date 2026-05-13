Luka Doncic a prévenu les Lakers pour Austin Reaves

Le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic compte sur ses dirigeants pour retenir Austin Reaves sur cette intersaison.

Sous contrat jusqu'en 2028, Luka Doncic incarne le projet des Los Angeles Lakers. Désormais, les dirigeants californiens doivent trouver la bonne formule pour construire l'effectif autour de lui. Avec cette idée en tête, cette intersaison s'annonce importante.

Publiquement, les Angelenos ont assumé leur volonté de retenir LeBron James et Austin Reaves. Et le dossier concernant l'arrière s'annonce très important pour les Lakers. Pourquoi ? Car Doncic a déjà prévenu sa direction à ce sujet.

En effet, selon les informations du média The Athletic, le Slovène a personnellement pris position pour l'avenir de son coéquipier : il souhaite former un duo sur le long terme avec Reaves. L'ancien Madrilène a aussi indiqué à sa franchise qu'il n'était pas question d'échanger le joueur de 27 ans.

Même pour une star de la trempe de Giannis Antetokounmpo, une cible appréciée par Los Angeles. Bien évidemment, l'avis de Doncic compte énormément aux Lakers. Et pour la majorité des observateurs, les Angelenos vont tout faire pour le satisfaire en conservant Reaves.

Il se dit même que les deux camps pourraient parvenir à s'entendre avec un "effort" financier du natif de Newark. Un premier pas pour satisfaire Luka Doncic.

LeBron James et Austin Reaves, le message clair des Lakers