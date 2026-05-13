LeBron James et Austin Reaves, le message clair des Lakers

Les Los Angeles Lakers s'apprêtent à vivre une intersaison déterminante. Avec la volonté de reconstruire autour de Luka Doncic, les Californiens vont devoir faire les bons choix. Notamment sur les dossiers chauds concernant LeBron James et Austin Reaves.

Lieutenants de Doncic sur cette saison 2025-2026, les deux hommes se retrouvent agents libres cet été. Et du côté des Angelenos, la position des dirigeants est claire : il existe une volonté assumée de les conserver.

A 41 ans, James a maintenu le flou sur ses intentions après l'élimination face à l'Oklahoma City Thunder (0-4) en Playoffs. Mais les Lakers sont d'ores et déjà prêts à le resigner. Sans évoquer l'aspect financier de ce dossier, le boss californien Rob Pelinka a réaffirmé son souhait de garder le King.

"On n'a sans doute jamais vu un joueur qui ait autant honoré ce sport que lui. Il a tant donné à ses coéquipiers, à cette organisation. Et ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est lui rendre cet hommage. La première chose à faire est de lui laisser le temps nécessaire pour décider de la suite.

Veut-il jouer une année de plus en NBA ? Je pense que cette décision se prendra en famille, avec ses proches. Et nous voulons simplement respecter son choix. Si on veut le garder ? Bien sûr, n'importe quelle équipe, y compris la nôtre, rêverait d'avoir LeBron James dans ses rangs.

C'est déjà une chance en soi, rien qu'avec ce qu'il apporte", a résumé Pelinka.

Une position logique de la part des Lakers. Tout d'abord, avant de se projeter, les Californiens attendent de connaître la décision de LBJ pour sa carrière. Et ensuite, s'il décide de continuer, il sera temps de négocier pour trouver le meilleur deal possible.

LeBron James laisse planer le doute après l’élimination des Lakers

Les Lakers veulent verrouiller LeBron James & Austin Reaves

Dans le même temps, Los Angeles doit également gérer la situation de Reaves. Important cette saison, l'arrière de 27 ans risque d'être très courtisé sur le marché. Confiant, Pelinka a également affiché son désir de prolonger, sur le long terme, le natif de Newark.

Et surtout, dans son discours, le dirigeant californien a semblé particulièrement optimiste concernant les intentions du #15. Par le passé, Reaves a déjà démontré son attachement aux Lakers en re-signant à un prix "abordable". Et l'histoire pourrait se répéter.

"Il a commencé son parcours en NBA en tant que Laker et nous a clairement fait savoir qu’il souhaitait poursuivre son parcours en tant que Laker. Et nous partageons ce sentiment. Nous voulons que son histoire se poursuive sous nos couleurs.

Les deux parties ont clairement indiqué qu’elles souhaitaient trouver un accord lui permettant de poursuivre sa brillante carrière ici", a révélé Pelinka.

Avec les excellentes relations entre les deux camps ces dernières années, un accord paraît très probable. Et avec les bons arguments, les Lakers pourraient encore pousser Austin Reaves à réaliser un "effort" financier.

Il s'agirait d'une excellente nouvelle dans la construction du groupe autour de Luka Doncic.

LeBron James : ses mots forts sur le duo Doncic – Reaves et son sacrifice assumé