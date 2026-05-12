Après l’élimination des Lakers contre le Thunder, LeBron James a reconnu qu’il ne savait pas encore de quoi son avenir NBA serait fait.

L’avenir de LeBron James reste flou. Après l’élimination des Los Angeles Lakers face au Oklahoma City Thunder au deuxième tour des playoffs, la superstar de 41 ans a reconnu qu’il ne savait pas encore de quoi sera faite la suite de sa carrière.

Battu 115-110 lors du Game 4, Los Angeles a vu sa saison prendre fin dans une série dominée par Oklahoma City. Après la rencontre, LeBron James a été interrogé sur son futur et sur une éventuelle retraite. Sa réponse est sans surprise restée très ouverte.

« Je ne sais pas, évidemment. La défaite est encore toute fraîche », a déclaré LeBron James. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve… Je vais rentrer, me recentrer avec ma famille, discuter avec eux, passer du temps avec eux et, quand le moment viendra, vous saurez ce que je déciderai de faire. »

Pas vraiment surprenant puisque c’est le genre de réponses qu’il donne en fin de saison depuis quelques années maintenant.

LeBron James n’a donc donné aucun indice concret sur une décision imminente. Cette réponse laisse évidemment la place à toutes les spéculations possibles. Retraite ou une saison supplémentaire ? Et dans ce cas, avec qui ? Les rumeurs vont se démultiplier ces prochains jours.

Sur le parquet, la star des Lakers a en tout cas prouvé qu’il en a encore sous le capot. Il a livré une nouvelle prestation solide avec 24 points, 12 rebonds et 3 passes décisives. Austin Reaves a ajouté 27 points, 6 passes et 6 rebonds, tandis que Rui Hachimura a inscrit 25 points. Jaxson Hayes a également terminé avec 18 unités.

Mais cela n’a pas suffi face à un Thunder porté une nouvelle fois par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points et 8 passes décisives. Ajay Mitchell a ajouté 28 points et Chet Holmgren a compilé 16 points et 8 rebonds pour envoyer Oklahoma City en finale de conférence.

À 41 ans et après 23 saisons NBA, LeBron James continue donc d’entretenir le mystère autour de son avenir, alors que les Lakers sortent une nouvelle fois frustrés des playoffs.