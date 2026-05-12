Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder poussent les Lakers vers la sortie

Le Oklahoma City Thunder a éliminé les Los Angeles Lakers en s'imposant pour la quatrième fois de suite contre LeBron James et sa troupe.

Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers : 115-110

Ce n’est pas passé loin. Les Lakers auraient enfin pu le faire. Après avoir craqué dans le troisième quart-temps des trois matches précédents, ils ont cette fois-ci tenu bon jusqu’au bout sur ce Game 4. Ils ont même repris l’avantage, après l’avoir perdu au cours du quatrième, à 40 secondes du buzzer sur un panier avec la faute de Marcus Smart. Mais ça n’a pas suffi. Le panier pour la gagne manqué par LeBron James quelques instants plus tard et celui de l’égalisation raté par Austin Reaves derrière l’arc sur l’avant-dernière possession ont finalement sonné le glas de cette campagne de playoffs surprenante des Angelenos en l’absence de Luka Doncic.

Le Thunder n’a pas paniqué après le coup de chaud adverse en deuxième mi-temps. Les champions en titre se sont tournés vers Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points après avoir été plutôt bien gêné par la défense des Lakers lors des matches précédents. La superstar canadienne s’est illustrée par quelques paniers importants dans le money time, dont un step back à trois-points à moins de 4 minutes du buzzer. Sa perte de balle évitable dans les dernières secondes aurait pu poser problème mais James n’a pas converti son drive vers le panier.

« Nous avons été très, très bons », a déclaré Mark Daigneault, l'entraîneur du Thunder. « J'ai trouvé que nous avions commis plus d'erreurs ce soir que lors des matchs précédents. Nous devons donc en tirer les leçons. Évidemment, nous devons mieux jouer pendant la majeure partie des 48 minutes, mais je pense aussi que le vent va souffler dans notre dos à un moment donné, pour différentes raisons à différents moments, et il faut être capable de se recentrer. Je trouve que nous l’avons très bien fait ce soir. »

Shai Gilgeous-Alexander encense Ajay Mitchell après le sweep des Lakers

Au-delà de la performance du MVP, Ajay Mitchell s’est à nouveau affirmé comme le facteur X pour Oklahoma City. Bluffant de justesse, le Belge, pourtant seulement sophomore, a signé 28 points en se montrant lui aussi décisif dans le money time. Les deux arrières ainsi que Chet Holmgren, dont la taille a bien embêté les Angelenos, ont été les chefs d’orchestre d’un quatrième quart-temps maîtrisé (35-26).

« Ils sont vraiment sacrément bons », a déclaré Reaves après la rencontre.

James (24 pts, 12 rbds) a tout donné mais il n’a pas pu éviter le sweep malgré les 27 points, d’Austin Reaves, les 25 de Rui Hachimura et les 18 de Jaxson Hayes. Tous seront free agents cet été, à commencer évidemment par LeBron, et les dirigeants auront des décisions importantes à prendre.

De son côté, le Thunder rejoint donc les finales de Conférence sans avoir perdu le moindre match jusqu’à présent. OKC défiera le vainqueur de la série entre San Antonio et Minnesota.

Un Mitchell record, Cleveland égalise