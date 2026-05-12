Le Oklahoma City Thunder a balayé les Los Angeles Lakers avec autorité pour filer en finale de conférence Ouest. Et même si le sweep valide encore un peu plus le statut de superstar de Shai Gilgeous-Alexander, le MVP en titre a préféré braquer les projecteurs sur un autre joueur après le Game 4 : Ajay Mitchell.

Auteur d’un énorme match dans la victoire 115-110 d’Oklahoma City, le jeune arrière belge a encore impressionné avec 28 points (record en carrière en playoffs) à 12/19 au tir et 4 interceptions. Une prestation de plus dans une série où Mitchell n’a cessé de martyriser les Lakers, au point de pousser Shai Gilgeous-Alexander à sortir une déclaration très forte après la rencontre.

« On peut dire qu’il a été notre meilleur joueur dans cette série », a expliqué Shai au micro de Prime.

Quand une superstar du calibre de Gilgeous-Alexander dit ça après un sweep en playoffs, ça pèse. Car oui, sur plusieurs matches, Ajay Mitchell a réellement ressemblé au moteur offensif le plus stable du Thunder. Les Lakers avaient construit tout leur plan défensif autour d’une idée simple : étouffer Shai coûte que coûte. Trappes agressives, aides constantes, défense physique dès la remontée de balle… Los Angeles a tout tenté pour ralentir le MVP. Le problème, c’est qu’OKC possède désormais suffisamment de créateurs pour punir ce genre de stratégie.

Et Mitchell l’a fait avec un calme impressionnant. Sur l’ensemble de la série, le meneur de 23 ans a tourné à 22,5 points, 6,5 passes et 3 rebonds de moyenne avec un énorme 56,3% au tir. Match après match, il a puni les espaces laissés par la défense des Lakers, alternant pénétrations agressives, pull-up à mi-distance et lectures très propres sur pick-and-roll.

Ajay Mitchell a retourné la série contre les Lakers

Surtout, Mitchell a semblé totalement imperméable à la pression. Pour un joueur sélectionné seulement en 38e position de la Draft 2024, la maturité affichée dans ce contexte saute franchement aux yeux.

Le plus impressionnant reste probablement sa capacité à dicter le tempo offensif sans jamais forcer les choses. Quand les Lakers resserraient l’étau sur Shai Gilgeous-Alexander, Mitchell prenait naturellement le relais, parfois même comme première option offensive.

Et ce n’est pas un hasard si certains observateurs commencent déjà à voir en lui un profil à la Jalen Brunson version Dallas. Même contrôle du rythme, même aisance dans les changements de direction, même capacité à créer de l’espace dans les zones intermédiaires malgré un profil athlétique relativement classique pour la NBA. Cette comparaison peut sembler prématurée, mais les signaux envoyés par Mitchell depuis plusieurs semaines deviennent difficiles à ignorer.

Les Lakers ont voulu stopper Shai… Ajay Mitchell les a punis

Dans le Game 4, les Lakers ont pourtant tenté plusieurs ajustements défensifs pour casser son rythme. Austin Reaves, Gabe Vincent et même LeBron James ont pris des séquences sur lui. Rien n’a vraiment fonctionné. Mitchell a continué à attaquer les closeouts avec sérénité, à trouver les bons angles dans la raquette et à sanctionner dès que la défense reculait légèrement.

Pendant ce temps-là, Shai Gilgeous-Alexander traversait par moments des soirées plus compliquées au tir que d’habitude (35 pions dans le Game 4 malgré tout, mais seulement 21 pts de moyenne sur les 3 premiers matches). Ce qui rend encore plus précieuse l’émergence d’un second créateur capable de porter l’attaque sur plusieurs possessions d’affilée. Et c’est probablement ça qui fait peur pour la suite.

Parce qu’Oklahoma City gagne déjà des séries de playoffs avec un Shai parfois moins dominant statistiquement… tout en voyant émerger un autre jeune arrière capable de prendre feu à tout moment. Avec Jalen Williams absent sur ce sweep, le Thunder a même montré qu’il pouvait survivre sans une autre de ses stars majeures.

« Chapeau bas à mes coéquipiers », a déclaré Gilgeous-Alexander. « De toute évidence, leur objectif était de forcer mes coéquipiers à les battre lors des trois premiers matchs, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. »

Ajay Mitchell n’est évidemment pas encore au niveau des grands noms de la ligue. Mais après cette série contre les Lakers, il devient très compliqué de continuer à le considérer comme un simple role player prometteur. Les Lakers voulaient empêcher Shai Gilgeous-Alexander de détruire leur défense. Ils ont peut-être accidentellement révélé une autre future star.

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