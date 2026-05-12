Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers : 103-112

Pendant deux quart-temps, Donovan Mitchell semblait en retrait. En difficultés. Et surtout limité à 4 petits points tandis que ses Cavaliers couraient après le score. Ce sont bien les Pistons qui menaient justement de 4 longueurs à la pause (56-52). Puis tout a changé au retour des vestiaires. Régulièrement performant en playoffs, l’arrière américain a attaqué la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d’agressivité et de détermination. Ses adversaires ont alors été incapables de suivre son rythme, ni celui de son équipe d’ailleurs.

Portée par un Mitchell bouillant et auteur de 21 points dans le troisième quart-temps, la franchise de l’Ohio a claqué un 22-0 pour démarrer la seconde période. Detroit a complètement craqué et les joueurs de JB Bickerstaff ont été incapables de réagir durant de longues minutes. Ils ont juste subi les drives de l’arrière All-Star adverse, clairement le meilleur joueur sur le terrain depuis trois matches.

Il monte en puissance sur cette série. Il avait déjà signé 31 points lors du Game 3 remporté par les Pistons puis 35 et enfin 43 pions sur les deux rencontres gagnées à Cleveland. Il a donc planté 39 points en deuxième mi-temps, un record de playoffs égalé. Donovan Mitchell rejoint ainsi Eric « Sleepy » Floyd dans l’Histoire de la NBA.

Le run des Cavs a été fatal aux Pistons, qui se sont ensuite rapprochés en fin de partie mais sans pour autant relancer vraiment le suspense. Si les joueurs de devoir ont plutôt assuré, à l’image des 24 points de Caris LeVert, les cadres se sont montrés peu efficaces. La fatigue commence à se faire sentir pour Cade Cunningham, qui est descendu sous la barre des 20 unités (19) pour la première fois des playoffs. Il a aussi perdu presque autant de ballons (5) qu’il n’a délivré de passes décisives (6).

Jalen Duren a aussi beaucoup souffert. Le pivot a terminé avec 8 points et 2 rebonds en concédant 4 TO et en prenant 5 fautes. Sa campagne de playoffs reste très, très, très en-dessous de ce qu’il avait montré pendant la saison régulière. Sauf que les Pistons auront sérieusement besoin de lui lors du Game 5, qui s’annonce déterminant.

La dynamique est en faveur des Cavaliers, invaincus à domicile sur ces playoffs (6-0) mais qui n’ont cependant toujours pas gagné le moindre match à domicile.