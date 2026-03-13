LeBron James : ses mots forts sur le duo Doncic – Reaves et son sacrifice assumé

La victoire des Los Angeles Lakers face aux Chicago Bulls (142-130) a confirmé une tendance de plus en plus visible : l’alchimie entre Luka Doncic et Austin Reaves semble parfaitement fonctionner. Après la rencontre, LeBron James n’a d’ailleurs pas hésité à saluer le travail du duo, impressionné par la manière dont les deux joueurs se complètent sur le terrain.

Face aux Bulls, Doncic a livré une prestation exceptionnelle avec 51 points, 10 rebonds et 9 passes, tandis que Reaves a parfaitement accompagné la star slovène avec 30 points. Une performance offensive qui a permis aux Lakers de s’imposer et de prolonger leur bonne dynamique.

Après la rencontre, LeBron James, qui faisait son retour après plusieurs matches manqués, a insisté sur la qualité de la connexion entre les deux joueurs, expliquant que leur association crée énormément de problèmes pour les défenses adverses.

« Ils jouent un super basket ensemble. »

Pour le quadruple MVP, l’entente entre Doncic et Reaves est l’un des éléments clés de la montée en puissance récente des Lakers. Les deux joueurs ont en effet montré qu’ils pouvaient se partager la création offensive tout en restant extrêmement dangereux sans ballon.

Selon Benjamin Royer de l'OC Register, LeBron James a utilisé deux adjectifs pour décrire ses coéquipiers :

« LeBron James vient de qualifier Luka Doncic et Austin Reaves de "magiques et dynamiques" », a écrit Royer sur X.

On ne sait pas si James les a choisis spécifiquement pour différencier les styles de Doncic et Reaves, mais oui, « magique » convient bien au premier, tandis que « dynamique » semble parfait pour le second.

Il faut dire que ce duo représente une arme particulièrement difficile à contenir. Doncic monopolise naturellement l’attention des défenses avec sa capacité à créer du jeu et à marquer dans toutes les situations, tandis que Reaves profite de ces espaces pour attaquer ou sanctionner derrière l’arc.

Cette complémentarité commence d’ailleurs à se traduire dans les résultats. Les Lakers ont remporté quatre matchs consécutifs et continuent de grimper dans la hiérarchie de la conférence Ouest, portés par l’impact offensif de leurs leaders.

LeBron James assume son sacrifice pour les Lakers

LeBron James a marqué 18 points (7 sur 13), avec 7 rebonds et 7 passes décisives et tous les titulaires ont terminé avec plus de 10 points. JJ Redick a expliqué qu'il s'agissait d'une approche délibérément axée sur l'équipe et d'un exemple de sacrifice de la part de James, qui a vu L.A. remporter trois victoires consécutives alors qu'il était sur la touche en raison de blessures au pied, au coude et à la hanche.

Reste maintenant à voir si LeBron est à l'aise sur le fait qu'il n'est plus une arme majeure et que ce duo doit définitivement prendre le lead.

« LeBron et moi avons discuté, nous avons eu une excellente conversation ces derniers jours », a déclaré Redick sur ce sujet. « Il veut faire tout son possible pour aider son équipe à gagner, et il comprend l'importance de s'assurer que Luka et AR puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et vous savez, c'est incroyable de sa part. Cela en dit long sur l'importance qu'il accorde à cette équipe et à ses coéquipiers, et sur son envie de gagner. »

Interrogé sur le sujet, LeBron James a une nouvelle fois souhaité mettre en avant le collectif mais a aussi confirmé que ce pas de côté était pour lui un vrai sacrifice :

« Si cela profite aux autres, cela profite à l'équipe. L'équipe est la plus importante », a-t-il déclaré. « Tout le monde réussit quand nous gagnons. Donc oui, c'est un sacrifice. Je sais ce dont je suis encore capable en tant qu'individu, mais je suis capable de m'adapter à ce qui est important pour cette équipe. ... Et c'est la seule chose qui compte. Et la victoire est la seule chose qui compte. »

Ces paroles de LeBron James viennent donc renforcer l’idée que l’attaque des Lakers repose désormais sur plusieurs créateurs capables de prendre feu à tout moment. Et si Doncic reste le moteur principal de l’équipe, l’émergence du duo avec Reaves donne à Los Angeles une dimension offensive supplémentaire au moment où la saison entre dans sa phase décisive. En revanche, c'est un fait confirmé, dans la hiérarchie des Lakers, Austin Reaves est passé officiellement devant le King et ça, ce n'est pas anodin.

