Quelle serait la meilleure destination pour que LeBron fasse ses adieux à la NBA ?

La question commence à s’installer doucement, presque naturellement, au fil des matchs des Lakers sans lui. Parce que pendant que Luka Doncic s’éclate, qu’Austin Reaves confirme, que l’équipe trouve parfois un meilleur équilibre défensif sans le trio LeBron-Luka-Reaves, une idée revient : et si la vraie suite logique, pour les Lakers comme pour LeBron James, c’était une séparation propre à l’issue de la saison ? Et donc, derrière, une autre question surgit : s’il devait faire une dernière année, où serait le meilleur endroit pour son farewell tour ? Shaï et Antoine se sont posés cette question dans le CQFR du jour. Debrief.

Le point de départ, c’est Los Angeles. Les Lakers ont encore battu New York, 110-97, avec 35 points de Luka Doncic et 25 d’Austin Reaves. Et même si le débat ne doit pas virer au simplisme du type “il suffit d’enlever LeBron et tout va mieux”, il y a quand même des éléments qui s’accumulent. D’abord les deux matchs récents sans lui. Ensuite le début de saison, où l’équipe avait déjà montré de bonnes choses sans sa présence. Et surtout ce constat très concret : avec LeBron, Luka et Reaves ensemble, ça fait beaucoup de failles défensives dans un cinq qui n’a pas non plus un protecteur de cercle dominant pour tout réparer derrière.

L’avenir des Laker, ce n'est plus LeBron

Marcus Smart bouche des trous, mais il ne peut pas tout colmater. Et à partir de là, une hypothèse devient crédible : dans l’intérêt des Lakers, le meilleur scénario à moyen terme, c’est peut-être une équipe recentrée autour du duo Doncic-Reaves, entouré autrement, avec plus d’équilibre, plus de jambes, plus de défense. Dit autrement : l’avenir de la franchise ne passe peut-être plus par LeBron.

Si on accepte cette idée, même partiellement, alors la suite logique n’est pas forcément la retraite immédiate. LeBron peut très bien pousser encore une année. Mais dans ce cas, il faut penser à la destination. Et là, le sujet devient passionnant, parce qu’il ne s’agit pas juste de trouver un maillot prestigieux. Il faut trouver un endroit cohérent avec deux envies contradictoires : la dimension symbolique d’une tournée d’adieux, et le besoin, chez LeBron, de rester compétitif jusqu’au bout.

Cleveland, le retour à la maison évident ?

La première évidence, c’est Cleveland. C’est là que la boucle serait la plus belle. C’est sa ville, son histoire, son point de départ, son retour, son titre le plus marquant. Si LeBron doit faire une dernière saison en assumant clairement qu’il s’agit de la fin, Cleveland est de loin l’option la plus forte émotionnellement. Et ce n’est pas juste du romantisme creux. Il y a aussi un vrai sens sportif. Les Cavaliers ont de l’ambition. Ils ont une structure. Ils ont un collectif. Ils n’auraient pas besoin d’un LeBron version 2013. Ils auraient besoin d’un immense cerveau de basket, d’un créateur supplémentaire, d’un leader d’expérience dans une équipe déjà armée.

C’est justement là que le débat devient intéressant. Peut-on faire à la fois un farewell tour et jouer quelque chose de sérieux ? À Cleveland, peut-être oui. Parce que l’environnement absorberait une partie du poids symbolique. LeBron ne serait pas obligé de tout porter. Il reviendrait comme un roi dans son royaume, mais un roi qui n’a plus besoin de régner seul. Et ça, c’est sans doute le meilleur compromis possible entre l’émotion et la compétitivité.

Encore un record icônique pour LeBron James

Golden State, New York, oui, mais...

Golden State, forcément, traverse aussi l’esprit. Il y a l’amitié basket avec Stephen Curry, il y a la curiosité presque irrépressible de voir ces deux-là ensemble, enfin. Mais pour un dernier tour de piste, ça ferait tout de même bizarre. LeBron passant sa dernière saison chez le rival historique de ses grandes Finales, dans une franchise qui raconte d’abord l’histoire de Curry, ce serait fascinant sportivement, mais plus étrange symboliquement. Le maillot serait fort. La fin le serait moins.

New York ? L’idée est séduisante sur le papier, évidemment. LeBron au Madison Square Garden pour une dernière danse, médiatiquement ce serait gigantesque. Mais justement, ce serait peut-être trop. Trop de bruit, trop d’attente, trop de tension permanente. Et surtout, là aussi, la logique du farewell tour se heurterait à l’exigence d’une franchise qui voudrait gagner tout de suite. New York n’est pas un théâtre d’adieux. New York demande une pièce maîtresse. Ce n’est pas tout à fait la même chose.

En réalité, plus on tourne autour du sujet, plus Cleveland s’impose. Parce que c’est la seule destination où le symbole ne paraît ni forcé, ni artificiel. La seule où l’émotion naturelle dépasse le storytelling fabriqué. La seule aussi où l’on pourrait imaginer un LeBron faire ses adieux sans être réduit à une attraction nostalgique. Il reviendrait chez lui pour finir. Ce serait simple. Ce serait fort. Ce serait lisible.

Et puis il y a une autre dimension, moins spectaculaire mais très réelle : LeBron contrôle son récit depuis vingt ans. Il choisit les moments, les annonces, les virages. S’il fait encore une saison, on peut imaginer qu’il voudra aussi contrôler sa sortie. Or quelle sortie serait plus maîtrisée qu’un retour à Cleveland, dans une équipe ambitieuse, pour une dernière tentative, avec toute la charge émotionnelle que ça implique ?

Alors oui, il est encore trop tôt pour parler comme si c’était acté. Oui, il peut aussi rester aux Lakers. Oui, il peut décider autre chose. Mais si on joue sérieusement au jeu de la meilleure destination possible pour son dernier chapitre, la réponse la plus logique, la plus belle et la plus cohérente reste la même : Cleveland, évidemment.

