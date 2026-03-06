Encore un record icônique pour LeBron James

LeBron James est désormais le joueur qui a inscrit le plus de paniers dans toute l'Histoire de la NBA.

Dos au panier, il enfonce pour se préparer à créer de la distance. Il se retourne soudainement, ligne de fond, dégaine en reculant. Dedans. Des paniers comme ça, des « turnaround fadeway », LeBron James en est devenu le spécialiste. C’est l’une de ses marques de fabrique. Les Toronto Raptors en savent quelque chose. Alors c’est très symbolique et finalement assez naturel que le King s’offre, encore une fois, le record de Kareem Abdul-Jabbar du plus grand nombre de paniers inscrits dans l’Histoire de la NBA avec un move qu’il maîtrise sur le bout des doigts.

LEBRON JAMES. MOST FIELD GOALS MADE IN NBA HISTORY. 👑 pic.twitter.com/yCj3h4j6rO — NBA (@NBA) March 6, 2026

« C’est l’un de mes tirs signature. C’est quelque chose sur lequel j’ai bossé tout au long de ma carrière », confie le natif d’Akron.

En rentrant son troisième panier de la soirée, LeBron James est donc passé à 15 838 tirs rentrés depuis son arrivée dans la ligue. Soit un de plus que Jabbar. Il l’avait déjà doublé au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps, là aussi avec un maillot des Los Angeles Lakers, en février 2023. Il est d’ailleurs aujourd’hui à plus de 43 000 points en carrière. Des accomplissements en pagaille pour celui qui aspire au statut honorifique, abstrait et pourtant tellement débattu du G.O.A.T.

« Rien que le fait de pouvoir être mentionné avec les meilleurs joueurs de l’Histoire est quelque chose d’incroyable. J’ai grandi en idolâtrant et en regardant ces légendes. Je voulais être un jour en position de pouvoir me retrouver cité dans les mêmes discussions qu’eux. Donc c’est vraiment cool. »

Sauf pépin physique majeur (il s’est blessé au coude la nuit dernière, même s’il est revenu par la suite), James devrait prochainement dépasser Robert Parish et ses 1611 matches disputés en carrière pour devenir le joueur à avoir pris part au plus de rencontres en NBA.

