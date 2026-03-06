Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Magic : 114-115

Jazz @ Wizards : 122-112

Nets @ Heat : 110-126

Warriors @ Rockets : 115-113, après prolongation

Raptors @ Wolves : 107-115

Pistons @ Spurs : 106-121

Bulls @ Suns : 105-103

Lakers @ Nuggets : 113-120

New Orleans Pelicans @ Kings : 133-123

- Le choc de la nuit en NBA... n'en a finalement pas été un. San Antonio a nettement dominé Detroit (121-106), avec un Victor Wembanyama bien trop imposant pour les Pistons, qui n'ont pas réussi à impacter physiquement le pivot des Spurs. Wembanyama termine cette rencontre dans laquelle les Texans ont toujours mené avec 38 points à 12/24, 16 rebonds et 5 contres, épaulé par De'Aaron Fox (29 pts) et Stephon Castle (11 pts, 12 asts) notamment. Le Français a réussi à aller 11 fois sur la ligne en provoquant des fautes plus facilement que lors de l'affrontement précédent avec Motown.

C'est la 13e victoire en 14 matches pour San Antonio, qui a 5 victoires d'avance et le tie-breaker par rapport au 3e de l'Ouest, Minnesota.

A noter que la tâche des Pistons n'a pas été simplifiée par la blessure à la cheville d'Ausar Thompson au bout de 2 minutes de jeu.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT: • 38 POINTS

• 16 REBOUNDS

• 5 BLOCKS

• 3 ASSISTS

• 12/24 FG

• 39 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/yzQNVpxzlJ — Bala (@BalaPattySZN) March 6, 2026

Ah, et jamais aucun joueur en NBA n'avait réussi de match avec au moins 35 points, 15 rebonds, 5 contres et 4 paniers à 3 points...

- La soirée a été particulière pour LeBron James (16 pts, 8 asts, 5 rbds). Entre la défaite de son équipe contre un concurrent direct (120-113), le nouveau record dont il s'est emparé (celui du nombre de paniers marqués en NBA) et la blessure au coude qui l'a handicapé en fin de match, alors que Los Angeles essayait de passer devant Denver. Les Nuggets ont mené de bout en bout, en s'appuyant sur leur tandem fort : Jamal Murray a inscrit 28 points avec 7 passes, Nikola Jokic signant lui un triple-double (28 pts, 13 asts, 12 rbds) et même presque un quadruple-double au sens négatif du terme puisque le Serbe a perdu 9 ballons.

- Cooper Flagg (18 pts) a bien failli faire gagner Dallas pour son retour après 8 matches d'absence. Son panier à 3 points à 37 secondes de la fin contre Orlando a donné 4 points d'avance aux Mavs... mais les choses se sont emballées ensuite. Jalen Suggs a lui aussi marqué from downtown à 32 secondes du terme, avant que Flagg ne manque un tir. Sur la dernière possession du match, Suggs, encore lui, a trouvé Wendell Carter Jr pour un dunk à 1.4 seconde du buzzer.

WENDELL CARTER JR. SLAMS IT FOR THE WIN! 🤯 Walk-off dunk with 1.4 seconds left to seal a thriller in Orlando. pic.twitter.com/0SDOJQU1w4 — NBA (@NBA) March 6, 2026

Malgré la déception, Flagg est entré dans le club fermé des joueurs à au moins 1 000 pts, 300 rbds et 200 asts sur leurs 50 premiers matches en NBA, avec Luka Doncic et Michael Jordan.

Noah Penda a joué 20 minutes en sortie de banc pour 4 points et 4 rebonds.

- Trae Young a fait sa première apparition sous le maillot des Wizards cette nuit. L'ancien meneur d'Atlanta a joué 19 minutes (12 pts, 6 asts) lors de la défaite face au Jazz, mais s'est fait voler la vedette par Ace Bailey, qui a signé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA avec 32 points, dont 21 en première mi-temps. Bilal Coulibaly a inscrit 17 points, alors que Julian Reese, le frère d'Angel, a impressionné avec 17 points et 20 rebonds malgré la défaite.

- Miami a de nouveau battu Brooklyn (126-110) sans trop trembler. Kel'el Ware a fait un tabac en sortie de banc avec 16 points, 11 rebonds, 7 contres et 5 interceptions, une ligne de stats inédite en NBA pour un remplaçant. Nolan Traoré était titulaire avec les Nets et a compilé 9 points et 9 passes en 25 minutes.

- Le match le plus accroché de la nuit s'est joué à Houston, où les Warriors ont créé la surprise avec une victoire en prolongation (115-113). Golden State a mieux géré la fin de l'overtime, avec notamment un panier clutch de De'Anthony Melton (23 pts) à 5 secondes de la fin, juste après un lancer raté par Kevin Durant. Brandin Podziemski a aussi été précieux pour des Warriors toujours privés de Stephen Curry. Reed Sheppard a inscrit 30 points en sortie de banc pour les Rockets.

DE'ANTHONY MELTON SEALS IT FOR THE WARRIORS IN OT! A clutch putback finish to cap his 23-POINT night! pic.twitter.com/V4JEvs9ocp — NBA (@NBA) March 6, 2026

- Minnesota a profité de l'aubaine et a pris la 3e place à l'Ouest grâce à sa victoire à domicile contre Toronto. Les Raptors, moins fringants depuis quelques semaines, ont correctement géré Anthony Edwards, mais ne l'ont pas empêché de marquer le plus beau dunk de la nuit en NBA sur la truffe de RJ Barrett. Rudy Gobert a posé un double-double (18 pts, 12 rbds), avec également 5 passes et 3 blocks au compteur.

ANTHONY MF EDWARDS POSTER — OH MY GOODNESS. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/R72akwns8s — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 6, 2026

- Pas de Giddey, pas de Buzelis, mais une deuxième victoire en trois matches pour Chicago ! Les Bulls ont tenu bon et ont créé la surprise à Phoenix (105-103). Collin Sexton (30 pts) etTre Jones (21 pts) ont brillé et Guerschon Yabusele a apporté 16 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre. Les Suns, qui étaient menés de 12 points à 6 minutes de la fin, ont fait un comeback de forcenés et sont revenus à un point à 23 secondes de la fin grâce à Devin Booker, mais n'ont jamais pu passer devant. Jalen Green a notamment raté un panier facile à 4 secondes du terme.

- Le trio Zion-Murphy-Bey a compilé 64 points pour permettre aux Pelicans d'aller gagner à Sacramento (133-123). Les double-doubles de Precious Achiuwa (29 pts, 12 rbds) et Russell Westbrook (19 pts, 10 asts) n'ont pas empêché les Kings de subir une 9e défaite de suite à domicile. Maxime Raynaud était titulaire mais n'a fini qu'avec 10 points et 5 rebonds.