Les Los Angeles Lakers adorent Austin Reaves, mais ils vont devoir se poser les bonnes questions... En 2023, l'arrière avait surpris son monde en signant un deal à "seulement" 53,8 millions de dollars sur 4 ans avec les Angelenos. Déjà à l'époque, il méritait un contrat plus important.

Mais le chouchou californien avait réalisé cet effort pour s'engager dans la durée aux Lakers. Cette semaine, les dirigeants de Los Angeles lui ont proposé une prolongation pour le max : 89,2 millions de dollars sur 4 ans.

Cependant, d'après The Athletic, Reaves a cette fois-ci refusé. En réalité, le joueur de 27 ans a seulement repoussé l'approche des Lakers en expliquant qu'il préférait attendre. Et on peut le comprendre. L'été prochain, en déclinant sa "player option", il sera éligible à un chèque de 247 millions de dollars sur 5 ans à Los Angeles. 183 millions de dollars ailleurs.

Financièrement, la différence était donc trop importante pour le natif de Newark. Et désormais, la balle se trouve dans le camp des Lakers. Dans un an, auront-ils l'envie de lui offrir un bail XXL pour l'empêcher de partir ?

Toujours en progression, Austin Reaves a montré un niveau All-Star depuis l'arrivée de Luka Doncic. Mais en Playoffs, il a été décevant contre les Minnesota Timberwolves (1-4). Et beaucoup se demandent s'il peut réellement avoir un rôle majeur dans un candidat au titre NBA.

Aux Lakers, il n'a jamais été question d'un trade et il a toujours été considéré comme un membre clé. Mais une réflexion semble désormais nécessaire...

