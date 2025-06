Les Lakers vendus pour 10 milliards, c’est historique !

C’est une date qui entre dans l’histoire de la NBA et du sport mondial. La famille Buss a vendu la majorité de ses parts des Los Angeles Lakers, mettant fin à 46 ans de règne sur l’une des franchises les plus mythiques du sport américain. La bombe vient de Shams Charania d'ESPN : Mark Walter, déjà actionnaire minoritaire depuis 2021, devient propriétaire majoritaire, avec une valorisation stratosphérique de la franchise à 10 milliards de dollars, soit la plus grosse vente de l'histoire pour une équipe ou une franchise de sport.

Walter prend 66 % des parts et Jeanie Buss, figure de proue de la famille depuis la mort de son père Jerry, conserve 15 % tout en restant gouverneure de l’équipe. Elle devrait continuer d'assurer la direction de la franchise de L.A. pendant quelques années, ce qui était initialement le plan pour Mark Cuban, mais on sait ce qu'il est advenu du côté des Dallas Mavericks...

En 1979, Jerry Buss avait acheté les Lakers et le Forum d'Inglewood pour 67,5 millions de dollars. Depuis, la franchise a accumulé 11 titres NBA et marqué la ligue avec des dynasties et des stars : Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal ou LeBron James...

Magic Johnson, toujours très attaché à la franchise, a validé l’arrivée de Walter, assurant que « l’héritage sera préservé ». Le deal ressemble à un passage de témoin stratégique : garder une vitrine « Buss » tout en mettant l’avenir dans les mains d'un businessman qui possède aussi des parts chez les Los Angeles Dodgers et les Los Angeles Sparks notamment. Avec les Dodgers, il n'a pas hésité à mettre la main à la poche ces dernières années pour assurer à l'équipe de MLB une compétitivité certaine. Les fans des Lakers espéreront que l'ère Luka Doncic sera marquée par la même envie.

Reste à savoir maintenant si cette vente pharaonique va impliquer des changements dans l'organigramme à court terme, notamment autour du GM Rob Pelinka et du head coach JJ Redick.