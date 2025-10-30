Austin Reaves, une première depuis Kobe Bryant

Austin Reaves enchaîne les performances de haut vol et commence à faire parler de lui dans l’histoire récente des Lakers.

Austin Reaves continue de surprendre et d’impressionner tout le monde sous le maillot des Los Angeles Lakers. Avec ses 28 points inscrits cette nuit face aux Minnesota Timberwolves, l’arrière est devenu le premier Laker depuis Kobe Bryant en 2005 à débuter une saison avec cinq matches consécutifs à au moins 25 points.

Un accomplissement rare et symbolique, surtout dans une franchise où le simple fait de voir son nom associé à celui du “Black Mamba” revêt une signification particulière.

Le plus fou, c’est la manière. Reaves ne se contente pas d’empiler les points : il porte littéralement l’attaque des Lakers, privés de LeBron James, toujours blessé et, depuis trois matches, de Luka Doncic, son partenaire au sein du backcourt californien.

Le jeune arrière enchaîne les performances marquantes : 26 points contre Golden State pour ouvrir la saison, 25 contre Minnesota, 51 points face à Sacramento, 41 contre Portland, puis de nouveau 28 contre les Wolves.

A HISTORIC start for Austin Reaves through 5 games... 34.2 PPG | 5.6 RPG | 10.0 APG ⭐️ 3rd player EVER to record 170+ PTS & 50+ AST through the first 5 games

⭐️ 7th player EVER to tally 25+ PTS & 5+ AST in each of the first 5 games of a season... and the only Laker to do so… pic.twitter.com/D8Dpke0tYt — NBA (@NBA) October 30, 2025

Austin Reaves, le leader offensif

Et cette nuit, Reaves a ajouté la cerise sur le gâteau : un panier pour la gagne au buzzer, symbole de la confiance et du sang-froid qu’il affiche désormais. Longtemps vu comme un “role player” intelligent et travailleur, il s’impose aujourd’hui comme le leader offensif des Lakers en l’absence de leurs stars, prouvant qu’il peut assumer le poids du maillot et des attentes.

Il a d'ailleurs délivré 16 passes, son record en carrière, avant de tuer les Timberwolves au buzzer, preuve de l'étendue de son playmaking

Quand un joueur voit son nom mentionné dans la même phrase que celui de Kobe Bryant, même pour un échantillon de cinq matches, c’est qu’il se passe quelque chose de spécial. Austin Reaves continue de passer un cap que peu imaginaient le voir franchir.

CQFR : Austin Reaves superstar, Chicago invaincu