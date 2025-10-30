CQFR : Austin Reaves superstar, Chicago invaincu

Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Raptors : 139-121

Cavs @ Celtics : 105-125

Magic @ Pistons : 116-135

Hawks @ Nets : 117-112

Kings @ Bulls : 113-126

Pacers @ Mavs : 105-107

Pelicans @ Nuggets : 108-122

Blazers @ Jazz : 136-134

Lakers @ Wolves : 116-115

Grizzlies @ Suns : 114-113

Le superbe panier pour la gagne d'Austin Reaves, la nouvelle star des Lakers

- Austin Reaves est sur une autre planète en ce moment. En l'absence de Luka Doncic et LeBron James, l'arrière des Lakers est en train de prendre une dimension extraordinaire et de sauver le début de saison de son équipe. Après deux énormes cartons (51 pts et 41 pts), Reaves a décidé de montrer le versant clutch de son ADN de basketteur cette nuit, face aux Timberwolves. Menés d'un point avant la dernière possession du match, les Californiens ont laissé Autin Reaves gérer comme un grand et inscrire un floatter au buzzer pour arracher la victoire !

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS IN MINNESOTA 😱😱😱 pic.twitter.com/qftaDRTenE — ESPN (@espn) October 30, 2025

Au delà du game winner, Reaves a fini avec 28 points et 16 passes à 9/24 et a reçu le soutien presque inattendu de Jake LaRavia, qui a inscrit 27 points à 10/11 (5/6 à 3 pts). Les Lakers ont dilapidé une avance de 20 points entre la fin du 3e quart-temps et le money time. Minnesota, qui jouait sans Anthony Davis, pensait avoir fait le plus dur grâce aux prestation de Julius Randle (33 pts) et Jaden McDaniels (30 pts), mais Rudy Gobert (9 pts, 6 rbds, 2 blks) et ses camarades ont calé.

Austin Reaves, une première depuis Kobe Bryant

- Les Bulls sont toujours invaincus ! Chicago jouait contre "les Bulls de l'Ouest", aka les Kings, et ils ont réussi à remporter leur 4e victoire en autant de matches joués cette saison. Menés à la pause, les joueurs de Billy Donovan ont passé la seconde ensuite, dans le sillage d'un excellent Matas Buzelis (27 pts à 11/18) et de l'excellent playmaking de Josh Giddey (20 pts, 12 asts, 8 rbds). Chicago a shooté à quasiment 54%, dans la lignée de ce super début de saison sur tous les aspects. Pourvu que ça dure !

Matas Buzelis dropped 27 points & 4 triples... and the @chicagobulls are 4-0 ‼️ pic.twitter.com/OwitTuVxK8 — NBA (@NBA) October 30, 2025

- Memphis est en positif (3-2) après cinq matches et peut remercier Ja Morant. Le meneur des Grizzlies a inscrit le panier de la gagne contre Phoenix cette nuit sur un shoot à 7 secondes du terme. Mark Williams avait validé un comeback des Suns en donnant l'avantage à son équipe à 51 secondes de la fin sur un dunk, mais la franchise du Tennessee a retrouvé ses esprits et confié son destin à Morant, qui finit avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes. Devin Booker (32 pts) a manqué de réussite sur son tir à 3 points au buzzer.

JA MORANT WITH THE CLUTCH FLOATER. MEMPHIS WINS A WILD ONE ON THE ROAD 😱 pic.twitter.com/NbclexIYe5 — NBA (@NBA) October 30, 2025

- Le Magic continue de déjouer et de ne pas trouver le visage séduisant qu'on lui imaginait dans ce début de saison. Orlando a été battu pour la 4e fois en 5 matches par les Pistons, qui ont fait une première mi-temps de traînards avant d'accélérer et d'exposer une défense floridienne plus aussi performante qu'avant. Cade Cunningham (30 pts, 10 asts), Jalen Duren (21 pts, 12 rbds) et l'ancien du Magic (entre autres) Tobias Harris (23 pts) ont été les plus productifs. Noah Penda a joué 12 minutes pour Orlando : 4 points et 2/3 pour le rookie français.

- Boston a freiné Cleveland, qui restait sur trois victoires de suite, et a montré son visage le plus consistant depuis la rentrée. En profitant évidemment toujours du backcourt meurtri des Cavs sans Darius Garland, les Celtics ont été autoritaires à l'image de Jaylen Brown, qui a inscrit 13 de ses 30 points lors du run (20-3) qui a permis aux hommes de Joe Mazzulla de prendre le large en première mi-temps et de faire la course en tête tout du long. Sam Hauser (21 pts à 7/13 à 3 pts)) et Josh Minott (11 pts, 14 rbds), titulaire, ont aussi fait partie des contributeurs. En face, Donovan Mitchell avait bien démarré (12 pts dans le 1er QT, 15 au final) mais s'est éteint petit à petit.

- Les Rockets sont à bilan égal après avoir perdu leurs deux premiers matches. Les Texans ont roulé sur les Raptors (139-121) et travaillé sur leur alchimie. Kevin Durant (31 pts) est de plus en plus affûtés et Jabari Smith a inscrit 25 points, dans une partie où leur domination au rebond (53-22) a donné un gros avantage aux joueurs d'Ime Udoka. Alperen Sengun a ajouté 18 points, 9 passes et 8 rebonds.

- Pour se refaire la cerise, il est bon d'affronter les Nets (0-5) dans ce début de saison en NBA. La soirée aurait pu être sous le signe du rebond pour les Hawks, qui ont effectivement dominé Brooklyn (115-112), mais non seulement ils ne se sont pas vraiment rassurés, mais ils sont maintenant dans l'attente angoissée de nouvelles concernant Trae Young. Blessé au genou après 7 minutes de jeu après un contact avec son coéquipier Mouhamed Gueye, le meneur All-Star est sorti définitivement et des examens révéleront ce qu'il en est dans quelques heures.

Les Nets sont revenus à trois points dans le money time mais ont manqué cinq tirs de suite et n'ont pu remporter leur première victoire de la saison. Nolan Traoré n'est pas entré en jeu, devancé dans la rotation par Ben Saraf et Egor Demin. Zaccharie Risacher a joué 28 minutes pour 8 points et 3 rebonds.

Trae Young s’est fait peur, nouvelles rassurantes à venir ?

- Le match des grands blessés a vu la victoire de Dallas d'une courte tête face à Indiana. Les Mavs ont reçu l'apport précieux de Brandon Williams (20 pts) et Dwight Powell (18 pts), gardant leur avantage dans les dernières secondes malgré un dernier tir d'Aaron Nesmith. Dallas, qui n'avait pas besoin de ça et jouait déjà sans Dereck Lively, a perdu Anthony Davis en court de route. "AD", qui souffrait déjà de douleurs au tendon d'Achille, a quitté le parquet dès le 1er quart-temps pour ne plus y revenir. Au rayon des bonnes nouvelles, Cooper Flagg a été intéressant avec un double-double à 15 points, 10 rebonds, 4 passes et 1 contre, même si c'est plutôt en son absence que les Texans ont pris le dessus.

- Malgré le retour de Zion Williamson dans le cinq et les 21 points du rookie Jeremiah Fears, New Orleans a été giflé (122-88) à Denver. Nikola Jokic (21 pts, 12 rbds, 10 asts) a signé son quatrième triple-double en quatre matches, au petit trot, pour poursuivre le fantôme d'Oscar Robertson et Russell Westbrook, qui en avaient fait de même par le passé. Le "Joker" n'a pas joué de tout le 4e quart-temps.

- Portland est à 3-1 depuis l'intronisation de Tiago Splitter sur le banc après l'arrestation de Chauncey Billups. Les Blazers ont amélioré leur bilan, non sans se faire peur, puisque le Jazz a quasiment gommé ses 22 points de retard sur les 10 dernières minutes du match. L'expérience de Jrue Holiday (27 pts, 8 asts), qui a rentré quatre lancers dans les dernières secondes, a été précieuse pour contenir le comeback d'Utah, qui a vu Lauri Markkanen (32 pts), Keyonte George (29 pts, 8 asts) et Walker Kessler (18 pts, 12 rbds) mettre la pression.