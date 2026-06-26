Avec ses 53 pts, Marina Mabrey entre dans l’histoire de la WNBA !

Retour sur les trois matches de la nuit en WNBA, avec une Marina Mabrey qui est entrée dans les livres d'histoire.

Les résultats de la nuit en WNBA

Sparks @ Tempo : 97-125

Wings @ Aces : 84-99

Liberty @ Storm : 88-99

Trois matchs ont eu lieu cette nuit en WNBA, avec des performances remarquables sur tous les parquets. Et c'est le Tempo de Marina Mabrey qui a lancé les hostilités.

Marina Mabrey dans l'histoire

Pour la première rencontre de la nuit entre Toronto et Los Angeles, on a eu droit à un véritable festival offensif.

Face à une défense quasiment inexistante des Sparks et sans Cameron Brink pour protéger la raquette, le match a vite pris une tournure cauchemardesque pour les Californiennes. Dominantes dès les premières minutes, les Canadiennes ont pris un large avantage dès le premier quart-temps et n'ont jamais regardé en arrière.

Le Tempo s'est imposé 125 à 97, soit le plus grand nombre de points inscrits par une équipe dans un match sans prolongation dans l'histoire de la WNBA. Une véritable humiliation pour Los Angeles.

Une rencontre à couper le souffle de la part de Marina Mabrey, qui a tout simplement réalisé le match de sa carrière. Elle a terminé avec une ligne de statistiques folle : 53 points à 60,7 % de réussite, 9 tirs à trois points, 6 rebonds, 2 passes et un +36. Tout simplement la meilleure performance offensive de l'histoire de la ligue à égalité.

Avec ses 53 points, Marina rejoint A'ja Wilson (22 août 2023) et Liz Cambage (17 juillet 2018) au sommet du classement des meilleures performances individuelles de l'histoire. À noter qu'A'ja avait inscrit 20 points sur la ligne des lancers francs, Liz Cambage 15, contre seulement 10 pour Mabrey. Elle devient également la meneuse ayant inscrit le plus de points dans un match WNBA.

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À sa sortie, l'Américaine a reçu une standing ovation plus que méritée du public. Elle a définitivement trouvé sa place au sein de la franchise canadienne.

À ses côtés, Julie Allemand a signé un superbe double-double avec 13 points, 6 rebonds, 14 passes, 3 interceptions, 1 contre... et aucun ballon perdu. Le troisième double-double de sa carrière.

Pour les Sparks, privés de Kelsey Plum, blessée, il a fallu s'en remettre aux autres cadres de l'équipe. Nneka Ogwumike et Dearica Hamby, avec 21 points chacune, ont inscrit à elles seules 42 des 97 points de leur franchise.

Mais cela n'a pas suffi face à un Tempo intouchable.

Los Angeles s'effondre une nouvelle fois et pointe désormais à la 10e place, derrière Toronto.

Las Vegas revanchard

La nuit s'est poursuivie avec la rencontre entre Las Vegas et Dallas. Désireuses de réagir après leur mauvaise prestation face à New York, les Aces ont imposé leur rythme dès les premières possessions. Si les Wings sont un peu revenus dans le deuxième quart-temps, la franchise du Nevada s'est montrée bien trop solide face à une équipe en manque d'efficacité offensive et de consistance défensive.

C'est la première victoire des Aces contre Dallas cette saison : 99 à 84.

Dans cette rencontre, Las Vegas a parfaitement exploité les nombreuses pertes de balle des Texanes en début de match. Les championnes en titre ont également profité d'une rencontre très hachée par les fautes. Elles ont obtenu pas moins de 33 lancers francs.

A'ja Wilson a encore été énorme avec 32 points et 9 rebonds à 57,7 % au tir. Elle a été parfaitement épaulée par Jackie Young, auteure de 20 points, 8 rebonds, 6 passes et 1 interception.

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Une soirée sans pour Dallas, qui a énormément souffert dans la gestion du ballon et n'a jamais trouvé son rythme collectivement. Habituellement redoutables derrière l'arc, les Wings ont vécu une soirée catastrophique avec un maigre 2/21 à trois points.

Quand l'adresse disparaît, Dallas devient une équipe beaucoup plus vulnérable, d'autant que sa défense n'a pas été capable de compenser.

Jessica Shepard a signé un nouveau double-double avec 22 points, 14 rebonds, 4 passes et 1 interception. Mais ses difficultés défensives ont pesé, notamment dans la protection du cercle face à une A'ja Wilson qui ne pardonne jamais.

Paige Bueckers, elle, a une nouvelle fois pris ses responsabilités avec 25 points, 2 rebonds, 6 passes et 3 interceptions.

Les Aces grimpent à la deuxième place de la ligue devant Atlanta.

Seattle retrouve le sourire

Après sa cruelle défaite en prolongation contre Dallas, Seattle avait à cœur de rebondir face au Liberty. Privé de Breanna Stewart, New York n'a pas trouvé les solutions et le Storm s'est imposé 99 à 88.

Les joueuses de Seattle ont livré une excellente prestation défensive, emmenées par une énorme Flau'jae Johnson. La rookie a été élue joueuse du match grâce à ses 28 points (record en carrière), 9 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre. Il s'agit du meilleur total de points pour une rookie du Storm depuis 2016.

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Notre Française Dominique Malonga continue, elle aussi, d'impressionner. Elle a signé un nouveau double-double avec 20 points, 10 rebonds, 2 passes et 1 contre à 75 % de réussite au tir.

La défense new-yorkaise, pourtant brillante lors de la précédente rencontre, est complètement passée à côté de son match. L'absence de Breanna Stewart s'est clairement fait ressentir.

Après une première mi-temps décevante, New York a tenté de réagir. Jonquel Jones a porté l'attaque avec 26 points, 8 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Leonie Fiebich a ajouté 19 points, dont trois paniers à trois points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Nouvelle soirée compliquée pour nos Françaises. Pauline Astier, de retour dans le cinq de départ, a terminé avec 3 points, 1 rebond, 5 passes et 3 interceptions. Marine Johannès, en sortie de banc, a inscrit 6 points, 1 rebond et 2 passes.

Avec cette défaite, le Liberty cède sa deuxième place à Las Vegas et Atlanta. Seattle reste avant-dernier.

Grosse journée de WNBA demain avec quatre matchs au programme :

Mystics @ Sun : 1h30

Fire @ Sky : 1h30

Dream @ Valkyries : 4h

Mercury @ Tempo : 20h