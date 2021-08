Ayayi, Pons et Tillie : les perfs des Français en Summer League

Trois anciens pensionnaires de l'INSEP, Joël Ayayi, Yves Pons et Killian Tillie ont joué en Summer League NBA la nuit dernière.

Joel Ayayi a fait ses premiers pas sous le maillot des Los Angeles Lakers cette nuit, lors de l'étape californienne de la Summer League NBA. Non-drafté, l'ancien joueur de Gonzaga a joué 24 minutes lors de la rencontre perdue (80-78) ace au Miami Heat.

Le jeune international français a inscrit 8 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception à 3/7. Ayayi aura l'occasion de se montrer plus à son avantage lors des prochaines rencontres mais les places seront chères au sein du backcourt de L.A. cette saison après les arrivées de Kendrick Nunn et Malik Monk.

A Miami, Omer Yurtseven, le jeune intérieur turc, a fait un énorme chantier avec 27 points et 19 rebonds.

---

Du côté de l'autre Summer League, à Salt Lake City, Yves Pons et Killian Tillie ont joué pour les Memphis Grizzlies. Pons, non-drafté, a été récupérer par la franchise du Tennessee, lui qui a fait sa fac juste à côté chez les Volonteers. L'ancien pensionnaire de l'INSEP a fini avec 12 points et 2 contres à 2/2 à 3 points en 21 minutes. Une première apparition prometteuse. Tillie, de son côté, a inscrit 7 points pour 3 rebonds et 2 passes.

---

La Draft de Davion Mitchell par les Sacramento Kings a un peu interloqué la semaine dernière. Sélectionné en 9e position par une franchise qui semblait avoir davantage besoin de joueurs à d'autres postes (De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton sont déjà là), le meneur rookie s'est déjà montré.

Les Kings ont beau s'être inclinés (89-82) contre les Golden State Warriors, Davion Mitchell a rappelé qu'il était un champion NCAA en titre et un lottery pick. Avec 23 points et 3 interceptions à 50%, Mitchell a été le meilleur joueur de son équipe.

Le premier match de Davion Mitchell avec les Kings : 23 points

9/18 au tir

3 rebonds

3 steals De l’agressivité en attaque, une défense harassante et une bonne finition au cercle. Prometteur 👀 pic.twitter.com/qOom0zjS1G — Kings France (@SacramentoFR) August 4, 2021

Dans le camp des Warriors, Jonathan Kuminga et Moses Moody, les deux joueurs draftés au 1er tour cette année, n'ont pas joué.