Bad buzz pour Nikola Jokic, critiqué pour avoir ignoré des fans

Nikola Jokic n’est pas le genre à faire parler de lui en dehors des parquets. Discret, casanier (sauf si cela implique une virée à l'hippodrome pour voir courir ses chevaux) et peu porté sur la communication, le Serbe s’est bâti une réputation presque à contre-courant des standards modernes. Jamais le Joker ne fait de déclarations tapageuses, ne se lance dans le moindre clash ou n'est sujet à un bad buzz. Enfin, c'était le cas jusqu'à la semaine dernière...

Le triple MVP se retrouve au centre d’une polémique inattendue, née en Serbie après un match disputé à Chicago. Dans un article très critique publié par le Serbian Times, le journaliste Antonije Kovacevic reproche à Jokic d’avoir ignoré un groupe d’environ cinquante enfants et adolescents venus l’accueillir au United Center avec des danses folkloriques serbes. Membres du groupe Tromedja, rattaché à l’église Saint-George, ils avaient fait le déplacement depuis l’Indiana et s’étaient préparés pendant plusieurs jours pour cette performance symbolique.

Nikola Jokic avait déjà fait le coup...

Selon le récit, Nikola Jokic serait passé sans s’arrêter après le match. Pas de salut, pas un mot, pas de photo. Un simple geste de la main, vécu par les enfants comme une profonde déception. La situation est d’autant plus douloureuse que ce n'est apparemment pas la première fois qu'elle se produit. L’article rappelle qu’un an plus tôt, toujours à Chicago, plus de 300 enfants serbes avaient attendu longuement pour rencontrer leur idole, sans succès.

Le contraste est appuyé par l’attitude de Nikola Vucevic, pourtant monténégrin, qui avait alors pris le temps de venir échanger avec les enfants, poser pour des photos et apaiser la frustration générale.

Fidèle à son caractère, Nikola Jokic n’a pas réagi publiquement à la parution de cet article. Et pour beaucoup, cette polémique ne remet pas en cause l’homme, ni le joueur. Mais elle révèle un décalage entre l’image quasi mythifiée du champion national et l’attente émotionnelle d’une diaspora pour qui un simple geste aurait suffi à créer un souvenir impérissable.