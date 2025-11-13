Bagarre : Grant et Missi exclus après une altercation musclée

Jerami Grant et Yves Missi ont été expulsés cette nuit lors de la rencontre entre les Pels et les Blazers. Pas hématome ni de nez cassé malgré tout.

Au cours de la seconde période, alors que les Pelicans venaient de manquer un tir à trois-points, Jerami Grant et Yves Missi ont cherché à capter le rebond et se sont accrochés. Classique. Sauf qu'ils ne se sont pas lâchés. Pendant de longues secondes. La situation a alors rapidement dégénéré en tentative de lutte sans pour autant que des coups directs ne soient échangés. Plusieurs joueurs ont néanmoins dû intervenir pour séparer les deux hommes.

La mêlée s’est déroulée près de la ligne de fond, presque jusqu’aux premiers rangs des spectateurs. Aucun coup de poing n’a été porté, mais l’arbitre a jugé l’incident suffisamment dangereux pour expulser les deux protagonistes.

En plus de l’expulsion de Grant et Missi, Shaedon Sharpe (Trail Blazers) et Herbert Jones (Pelicans) ont écopé de fautes techniques pour leur implication. Pour Portland, cette victoire (125-117) constitue leur sixième succès de la saison.

Côté statistiques, Grant a été limité à deux points, deux rebonds et une passe en 7 minutes de jeu. Missi a lui joué 10 minutes et a inscrit un contre. Cette défaite porte les Pelicans à un bilan de 2 victoires pour 9 défaites, et toujours les absences de Zion Williamson (ischio) et Jordan Poole (quad).

La NBA pourrait également envisager des sanctions complémentaires à l’encontre des joueurs impliqués, notamment des amendes potentielles, alors que la ligue entend limiter les altercations sur le terrain.

Dans un contexte déjà tendu par blessure et performance en berne du côté de New Orleans, cette altercation est un nouveau coup dur. En revanche, Portland s’offre un peu de répit avec une victoire bienvenue.