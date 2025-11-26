Bam Adebayo booste Kel’el Ware en pleine explosion

Le Miami Heat tient peut-être son nouveau monstre intérieur. En pleine série de victoires, la franchise floridienne voit Kel'el Ware enchaîner les double-doubles et s’imposer comme un pilier du secteur intérieur. Et en coulisses comme devant les caméras, Bam Adebayo ne rate pas une occasion de le "chauffer" pour l’emmener encore plus haut.

Face aux Dallas Mavericks lundi soir, Kel'el Ware a encore frappé fort : 20 points, 18 rebonds, 3 contres et un +/- de +15 dans la victoire 106-102. C’était son septième double-double sur les huit derniers matches et son neuvième match de suite à plus de dix rebonds.

Depuis un message bien senti d’Udonis Haslem (très proche du jeune pivot de 21 ans), Ware a enchaîné des matchs à 18, 16, 14, 16 et 14 rebonds, tous conclus par des victoires. Ware tourne désormais sur cette période à un volume énorme au rebond, tout en restant très propre au tir.

« C'est bien d'avoir toujours la plupart des gens de mon côté, surtout UD (Udonis Haslem), qui est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond sur les rebonds. Après chaque match, il m'envoie un SMS et j'écoute ce qu'il a à dire. Je prends cela en compte et je veux m'améliorer », a Expliqué Ware.

Au-delà des chiffres, son intensité et ses émotions sautent aux yeux, notamment sur ses contres et ses réactions après les grosses actions défensives. Le Heat cherchait une présence intérieure constante, il est en train de la trouver.

Adebayo, mentor et premier supporter

Capitaine du Heat, Bam Adebayo s’est clairement positionné comme mentor de Ware.

« Franchement, je le booste à fond, et vous le voyez souvent sur le banc, » explique Adebayo. « Il a les coaches qui lui crient dessus, nous aussi parfois, et en plus ses proches dans l’oreille. Malgré ça, quand tu regardes ce qu’il fait en ce moment, je suis vraiment fier de lui. Ce ne sera pas 20 points et 18 rebonds tous les soirs, mais son impact, tu le sens désormais à chaque match. »

Adebayo insiste autant sur l’attitude que sur les stats. « Ce que je veux pour lui, c’est qu’il impacte la victoire. Qu’il soit agressif, qu’il aille au rebond, qu’il fasse toutes ces petites choses qui ne se voient pas toujours dans la feuille de stats. »

Pourtant, niveau stats, on sent également la montée en puissance de Ware. Cette saison, il tourne à 12,4 points et 11 rebonds de moyenne en moins de 25 minutes de temps de jeu. Il ajoute 1,4 contre et se permet même de tourner à plus de 40% à trois-points, même si le volume (2,6 tirs tentés par match) est faible. Sur les 3 derniers matches (gagnés), il vient d'enchaîner avec 3 énormes double-double : 20 & 18 contre contre Dallas, 20 & 16 à Philly et 20 & 14 à Chicago.

Spoelstra et Herro valident la montée en puissance

De son côté, Erik Spoelstra explique qu’il devient difficile de retirer Kel'el Ware du terrain. Le coach souligne notamment ses 18 rebonds contre Dallas, dont six offensifs, et son sérieux au quotidien.

« Il enchaîne les bonnes journées de travail et, maintenant, ces journées se traduisent par des victoires. Avec la manière dont il performe au rebond, il gagne du temps de jeu. On le répète souvent : fais en sorte qu’on te remarque, impacte le jeu, et au bout d’un moment on est obligés de te faire jouer. »

Spoelstra ajoute qu’il aime être "obligé" de trouver des solutions pour garder un joueur sur le parquet, surtout dans les fins de match sous pression, essentielles pour la progression d’un jeune intérieur comme Ware.

Même son de cloche chez Tyler Herro, qui parle de "championship habits" à propos du jeune pivot.

« Il sait ce qu’il doit faire et il vient chaque jour travailler son jeu. L’attention aux détails est là. Il doit comprendre qu’il y aura des hauts et des bas, mais ici, on vit avec cette exigence au quotidien. Pour un jeune, ce n’est pas toujours simple, mais c’est exactement le genre d’environnement où tu veux te développer. »

Avec un Kel'el Ware en pleine confiance, porté par les mots et l’exemple de Bam Adebayo, le Heat semble avoir trouvé une nouvelle arme majeure à l’intérieur, au moment où la course à la NBA Cup et à l’Est s’intensifie.

