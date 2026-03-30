Les stats en berne de Bam Adebayo depuis son match à 83 points

Le Miami Heat et Bam Adebayo sont à la ramasse depuis la performance historique au scoring du pivot floridien.

Bam Adebayo est forcément plus scruté depuis son match à 83 points. Une performance incroyable qui lui a pourtant valu des critiques mais qui a aussi fait naître de la jalousie de la part de certains collègues, bien que dans l’ensemble plutôt admiratifs. Le fait qu’un joueur d’abord réputé pour sa défense marque autant titille l’ego de certains.

Les prestations du pivot du Miami Heat sont suivis un peu plus attentivement et elles sont… mauvaises depuis son carton historique. Adebayo affiche un TS% (True Shooting) de 48% dans la foulée de ses 83 pions. C’est inférieur à la moyenne NBA et ça l’est d’autant plus par rapport aux autres joueurs situés sur la même position.

Plus compliqué encore, Miami a perdu 6 des 8 matches disputés depuis cette victoire rocambolesque contre les Wizards. Alors s’agit-il d’un contre-coup physique ? Mental ? Ou simplement un nouveau cycle négatif de plus pour cette équipe floridienne qui alterne entre le bon et le nettement moins bon depuis le coup d’envoi de la saison ?

Bam Adebayo affirmait en avoir marre de disputer le play-in mais le Heat devra encore passer par là pour espérer se qualifier en playoffs. D’ailleurs, sur l’ensemble de la saison, le pivot déçoit un peu. Il tourne à 43% de réussite aux tirs et 31% à trois-points. Il n’a jamais été reconnu pour son efficacité offensive et c’est aussi ce qui a pu surprendre le soir où il a pris feu en plantant, faut-il le rappeler, 31 points dans le premier quart-temps.