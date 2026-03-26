Kevin Porter Jr veut battre les 83 points de Bam Adebayo… par respect pour Kobe Bryant

Wilt, Bam et Kobe. Pour certains, ça fait tâche. Dans l’Histoire, il y a donc eu les 100 points de Chamberlain, les 81 points de Bryant et, au milieu, la performance la plus invraisemblable de tous les temps, à savoir les 83 points d’Adebayo. On savait que ça donnerait des idées à d’autres joueurs. Si le pivot du Miami Heat, pas franchement réputé pour son scoring, peut en mettre 83, alors des attaquants plus prolifiques peuvent espérer eux aussi atteindre ce plateau mythique. Mais ils ne se rendent visiblement pas compte à quel point c’est dur. Kevin Porter Jr s’est senti pousser des ailes.

Le combo guard des Milwaukee Bucks a déclaré lors d’un live qu’il voulait battre les 83 points de Bam, « par respect pour Kobe Bryant. » Mais ça veut dire quoi ça ? Qu’Adebayo n’est pas digne de dépasser Bryant à une époque où le basket est de toute façon bien différent ? Parce que le nom de Kevin Porter Jr ça sonnerait mieux ? Bam est un médaillé Olympique et un multiple All-Star. KPJ n’est personne dans cette ligue. Ce ne serait pas beaucoup plus « respectueux » (même si ça ne veut absolument RIEN dire et ça n’a AUCUN rapport) pour Kobe d’être dépassé par un type qui enchaîne les contrats au minimum malgré son talent.

Puis déjà, les 83 points, faut les mettre. Pas sûr qu’une équipe ait envie de donner autant de ballons à Porter Jr. Il signe pour l’instant un beau comeback à Milwaukee en tournant notamment à 17 points de moyenne (moins que Bam, au passage). Mais il est loin d’avoir les clés. Pour l’anecdote, son record en carrière est de 50 points et ça remonte à sa deuxième saison dans la ligue, en 2020-2021.

Adebayo et Spoelstra répondent aux haters après les 83 points