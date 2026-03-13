Adebayo et Spoelstra répondent aux haters après les 83 points

« Je ne vais m’excuser auprès de personne. Absolument personne. Point. » Erik Spoelstra annonce la couleur. Ne venez surtout pas remettre en cause la « légitimité » des 83 points de Bam Adebayo, star du Miami Heat désormais titulaire de la deuxième meilleure performance de tous les temps derrière les 100 points de Wilt Chamberlain mais devant les 81 points de Kobe Bryant. Une performance historique, lumineuse mais aussi complètement inattendue venant d’un joueur qui tourne d’ordinaire autour des 20 unités et dont la défense est son premier atout en NBA. L’intérieur de Team USA est passé 43 fois sur la ligne des lancers-francs (36 marqués, les deux constituent des nouveaux records). Avec un fin de match un peu clownesque où les Washington Wizards ont effectué des prises à trois ou à quatre pour l’empêcher d’avoir la balle. Souvent sans succès. Les Floridiens ont arrêté volontairement le jeu en faisant faute afin de donner plus de temps à leur joueur de faire gonfler son total.

Mais dans dix ans, qui se souviendra vraiment de la façon dont Adebayo est allé mettre ses 83 points ? Bien sûr qu’il a un peu forcé son destin dans les dernières minutes, mais qui ne l’aurait pas fait ? « J’avais 70 points à 9 minutes de la fin et vous pensez que je ne vais pas tenter d’aller chercher le record ? Qui aurait demandé à sortir ? On ne peut pas m’en vouloir pour ça. Et si quelqu’un m’en veut, je m’en fous », confiait pour sa part le principal intéressé.

Si son carton a créé une onde de choc, il a aussi entraîné quelques réactions négatives sur les réseaux sociaux. Il y aura de toute façon toujours du monde pour contester n’importe quel accomplissement. Et les détracteurs sont encore plus visible à une époque où tout est posté et commenté en ligne. La plupart des joueurs NBA se sont rangés du côté de Bam Adebayo. Sans doute parce que quelque part, eux aussi aimeraient se retrouver dans cette situation de pouvoir chasser l’Histoire.

83 points « surréalistes » pour Bam Adebayo : « Wilt, moi et ensuite Kobe »