83 points « surréalistes » pour Bam Adebayo : « Wilt, moi et ensuite Kobe, c’est complètement fou »

« Wilt, moi et ensuite Kobe. C’est complètement fou. » Il va lui falloir du temps pour digérer. Il va nous en falloir aussi. Bam Adebayo, 83 points. Wait, what ? Who ? Un joueur à 16 points de moyenne en carrière, à peine 19 cette saison, jamais champion, jamais MVP et encore moins All-NBA, vient de planter 83 points sur un match. La deuxième meilleure performance de tous les temps au scoring. Derrière Wilt Chamberlain et donc devant Kobe Bryant, idole du pivot du Miami Heat et de Team USA.

« C’est une soirée complètement surréaliste », avouait son coach Erik Spoelstra. C’est un euphémisme. Absolument personne ne l’avait vu venir. Absolument personne. C’est vrai que l’époque actuelle est propice aux cartons en tout genre étant donné que le rythme des matches, et notamment ceux du Heat d’ailleurs, est de plus en plus élevé. Avec donc de plus en plus de possessions et autant d’occasions de marquer. Mais de là à avoir Bam FREAKING Adebayo marquer 83 points… il existe une ligne fine entre les visionnaires et les fous. Annoncer une telle performance de l’intérieur de 28 ans relevait de la magie noire ou de la psychiatrie.

Bam Adebayo efface Kobe et entre dans la légende avec… 83 pts !

31 points dans le premier quart-temps. 43 à la mi-temps. 62 après trois quart-temps. Et donc 83 au total. « Quand il est arrivé à 50, je me suis dit qu’il pouvait en mettre 60. Puis une fois à 60, ça ne s’est pas arrêté. Et après ça, j’ai même pas osé envisager le sortir », poursuivait Spoelstra. Les joueurs de Miami ont clairement poussé pour que leur coéquipier aille taper les 81 points de Kobe. Brian Keefe, l’entraîneur de Washington, semble l’avoir encore au travers de la gorge. « Il faut lui donner du crédit, il a été très adroit en première mi-temps. Dans le troisième quart-temps aussi. Ils l’ont laissé sur le terrain et de nombreuses fautes ont été sifflés : 16 dans le quatrième quart-temps. Il a obtenu des lancers en étant à 12 mètres du cercle. Je ne sais pas comment expliquer ces coups de sifflet. C’est tout ce que j’ai à dire. »

Si vous voyez passer des montages d’Adebayo sous un maillot du Thunder, ne soyez pas surpris. Parce que si Shai Gilgeous-Alexander est parfois considéré comme un « free throw merchant », la star du Heat s’est mutée mardi soir en grossiste du lancer-franc. Il en a tiré 43. Il en a mis 36. Ce sont-là deux nouveaux records NBA. La fin de match a parfois donné lieu à quelques scènes grotesques : Washington voulait absolument l’empêcher de marquer l’Histoire en faisant faute sur tous les autres joueurs de Miami. Ces derniers ont eux aussi envoyé volontairement leurs adversaires sur la ligne réparatrice dans l’optique de gagner des précieuses secondes de possessions afin de donner plus de temps à leur partenaire pour qu’il claque le plus de points possibles.

31 in the 1Q.

12 in the 2Q.

19 in the 3Q.

21 in the 4Q. Those are one player's stats from one game tonight 🤯 WATCH EVERY SINGLE ONE OF BAM'S 83 POINTS 🍿 pic.twitter.com/mTpjjO4lzA — NBA (@NBA) March 11, 2026

« Pour moi, pendant le match, il fallait que je reste calme et concentré car je sentais que je pouvais faire quelque chose de spécial. Je ne pensais pas que j’allais en mettre 83. C’est surréaliste. Faire ça à la maison, devant ma mère, mes proches, nos fans… c’est un moment qui va rester dans l’Histoire à tout jamais », témoignait celui qui est reparti en larmes, justement avec sa maman et sa copine A’ja Wilson après avoir été embrassé par tous ses coéquipiers. Ce fan du Black Mamba, icône qu’il n’a jamais pu rencontrer, a donc dépassé son idole tout en pulvérisant son record personnel. Parce qu’avant ce match, Bam Adebayo n’avait jamais fait mieux que 41 points. Ses deux plus grosses prestations offensives, 41 et 38 pions, n’atteignent même pas en cumulé les 83 points inscrits la nuit dernière.

Il fait évidemment mieux que LeBron James, jusqu’alors titulaire du record pour un joueur du Heat avec 61 points. Il fait mieux que Nikola Jokic, meilleur marqueur sur une rencontre cette saison avec 56 points. De toute façon, c’est simple : il fait mieux que tout le monde dans l’Histoire à l’exception de Wilt Chamberlain. « J’ai vu les stats et ça demande énormément d’efforts et d’endurance de prendre 40 tirs et 40 lancers-francs. Bordel. Félicitation à lui. C’est un énorme accomplissement », soulignait Kevin Durant.

Parce que oui, il n’a même pas forcément été très efficace. 20 sur 43 aux tirs. Seulement 7 tirs primés (en 22 tentatives !), ce qui est beaucoup, encore plus pour un intérieur, mais finalement peu pour une explosion au scoring de nos jours. Il est devenu le onzième joueur de l’Histoire à atteindre le seuil des 70 points mais il le premier à le faire en shootant à moins de 50% de réussite. Pour la petite comparaison, le soir de ses 73 points, Luka Doncic affiche un incroyable 76% de réussite. Un Shai Gilgeous-Alexander dans les mêmes conditions en aurait peut-être mis 100 ou 120. En tout cas, les 100 points de Chamberlain sont plus que jamais en danger. Mais en attendant, ça nous donne ce tiercé incroyable : Wilt, Bam et Kobe.