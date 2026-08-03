Bam Adebayo n’en veut pas à LeBron James d’avoir snobé le Heat

Bam Adebayo ne garde aucune rancune envers LeBron James, qui a préféré les Sixers au Heat : « Je le considère comme un frère. »

Après le transfert de Giannis Antetokounmpo, le Heat a bien tenté d’attirer LeBron James cet été, en vain. Le « King », qui a remporté deux titres avec Miami en 2012 et 2013, a préféré les Sixers. De quoi laisser un goût amer en Floride ? Pas pour Bam Adebayo, en tout cas.

« Je suis cool avec Bron », a assuré le pivot du Heat à la presse. « Honnêtement, je le considère comme un frère. On a été coéquipiers aux Jeux olympiques, mais même avant ça, on a toujours eu des conversations simples, les pieds sur terre. »

L’arrivée de LeBron James, dans la foulée du blockbuster de cet été, aurait sans doute propulsé Miami dans une tout autre dimension, sur le plan sportif comme médiatique. Mais Adebayo se réjouit pour le quadruple champion NBA, parti garnir un effectif taillé pour le titre autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Jaylen Brown. « Je suis content pour lui. On souhaite le meilleur à quelqu’un. C’est vraiment comme ça qu’on avance », a résumé l’intérieur, beau joueur.

Ce qui n’empêchera pas des retrouvailles savoureuses, plutôt l’un face à l’autre. La semaine dernière, Adebayo racontait avoir prévenu James par message qu’il lui « botterait les fesses » sur le terrain. La Conférence Est promet, en tout cas, un spectacle divertissant.

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