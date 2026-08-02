Kevin Durant compare les Sixers de LeBron James aux Warriors de 2018

Interrogé sur l'arrivée de LeBron James aux Sixers, Kevin Durant les voit en favoris au titre et dresse un parallèle avec les Warriors.

Aux yeux de Kevin Durant, aucun doute : les Sixers feront partie des prétendants au titre la saison prochaine. Avec l'arrivée de LeBron James, l'ailier n'hésite pas une seconde avant de ranger la nouvelle armada de Philadelphie parmi les favoris, d'autant que celle-ci lui rappelle quelque chose de familier.

Si certains s'interrogent sur la cohabitation entre James, Tyrese Maxey, Joel Embiid et Jaylen Brown la saison prochaine, la star des Rockets est, pour sa part, plutôt confiante. « Est-ce qu'ils sont contenders ? Bien sûr ! Vous ne pensez pas ? », s'est-il étonné au micro d'un journaliste ce samedi.

Kevin Durant on LeBron James’s 76ers: “The last time they put three 20-point scorers on a team, they said it was unfair, which was the [Warriors] team I was on. They have got four 25-point scorers on this team. So, hell yeah, I think they’re going to be a contender.” pic.twitter.com/aFcSyDoEq1 — Ben Golliver (@BenGolliver) August 1, 2026



« La dernière fois qu'on a mis trois scoreurs à 20 points dans la même équipe, on a dit que c'était injuste, et c'était l'équipe des Warriors dans laquelle je jouais », poursuit Kevin Durant, d'après les propos rapportés par Ben Golliver d'ESPN. « Là, ils ont quatre scoreurs à 25 points. Alors oui, carrément, je pense qu'ils vont prétendre au titre. Et qu'ils vont être une équipe géniale à regarder. »

Le parallèle est flatteur. En rejoignant Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green à Golden State en 2016, l'ailier avait contribué à former l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire de la NBA. LeBron James pourrait difficilement rêver d'une meilleure issue que celle de ces Warriors, qui l'avaient d'ailleurs vaincu en Finales en 2017 et 2018. Mais quelle que soit l'issue, il s'agit aux yeux de Durant d'une signature parfaitement logique.

« Je suis heureux pour lui. C'est une excellente décision de rejoindre une équipe qui a de bonnes chances de gagner », souligne-t-il. « Philadelphie a des fans formidables, c'est un marché formidable et c'est une bonne chose pour la Ligue. Tant de regards étaient tournés vers sa décision. »

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