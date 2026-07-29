Philadelphie a réalisé un échange avant tout financier afin de pouvoir enregistrer les arrivées de LeBron James et Kentavious Caldwell-Pope.

Les Philadelphia Sixers ont franchi une étape importante dans la construction de leur effectif. Selon Shams Charania d'ESPN, la franchise a envoyé Johni Broome ainsi qu'un choix du deuxième tour de draft aux Los Angeles Clippers contre une compensation financière.

Un échange qui ne fait pas les gros titres pour sa valeur sportive, mais qui s'avère déterminant sur le plan comptable.

Un trade avant tout financier

L'objectif de cette opération est simple : permettre aux Sixers de rester sous le first apron, un seuil financier qui limite les possibilités de recrutement des franchises.

En se séparant du contrat de Johni Broome, Philadelphie crée suffisamment de marge pour pouvoir enregistrer simultanément les arrivées de LeBron James et de Kentavious Caldwell-Pope en restant sous ce seuil.

Avant de trouver cet accord avec les Clippers, les Sixers envisageaient également de couper Broome puis d'étaler le coût de son contrat sur plusieurs saisons grâce à la procédure de waive-and-stretch.

Les retrouvailles entre LeBron et Caldwell-Pope

Ce mouvement ouvre donc officiellement la voie à la signature de Kentavious Caldwell-Pope, qui retrouve LeBron James après leur titre remporté ensemble avec les Los Angeles Lakers en 2020.

Réputé comme l'un des meilleurs profils 3-and-D de la NBA, Caldwell-Pope possède également une deuxième bague acquise avec les Denver Nuggets en 2023.

La saison dernière, il a disputé 51 rencontres avant de voir son exercice s'arrêter prématurément à la suite d'une opération du petit doigt de la main droite. Il avait compilé 8,4 points, 2,7 passes décisives et 2,5 rebonds de moyenne.

Philadelphie poursuit son opération titre

Après avoir attiré LeBron James, les Sixers continuent de renforcer un effectif déjà emmené par Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe.

Le trade de Johni Broome illustre la volonté de la franchise de maximiser chaque détail de sa masse salariale afin de construire un effectif capable de viser immédiatement le titre NBA.