beIN garde la NBA jusqu’en 2028

beIN Sports prolonge son contrat avec la NBA jusqu’en 2028, mais partage désormais l’affiche avec Prime Video, qui diffusera plus de 100 matches par saison en France et des phases finales majeures, dont les Finales 2026.

Attendue depuis le coup d’envoi de la saison, la décision est tombée mercredi 22 octobre au soir : beIN Sports prolonge ses droits NBA en France jusqu’en 2028. La chaîne a confirmé qu’elle diffuserait dans la nuit Cleveland–New York (1h00) puis San Antonio–Dallas (3h30) pour la première de Victor Wembanyama cette saison, après une ouverture retardée pour les abonnés français.

Dans ce nouveau paysage, beIN Sports n’a toutefois plus l’exclusivité. Amazon Prime Video entre officiellement dans le jeu avec plus d’une centaine de matches par saison en France, dans le cadre de l’accord mondial signé avec la NBA jusqu’en 2036. L’offre Prime inclura une part significative des playoffs et, en alternance, les Finales NBA une saison sur deux - celles de 2026 étant annoncées comme disponibles exclusivement sur Prime Video en France. beIN continuera de son côté à proposer son magazine “NBA Extra”.

Concrètement, cette bascule entérine la fragmentation de la diffusion NBA en France : beIN conserve un volume important de rencontres et l’écosystème éditorial qui l’accompagne, tandis que Prime Video s’appuie sur l’accord international de 11 ans conclu par la ligue avec Disney, NBCUniversal et Amazon.

“Nos nouveaux accords maximiseront la portée et l’accessibilité des matches pour les fans aux États-Unis et dans le monde entier”, résumait Adam Silver lors de l’annonce du deal. De son côté, Mike Hopkins (Prime Video) expliquait : “Nous sommes honorés que la NBA nous confie son action unique et nous bâtirons une expérience vidéo de très haut niveau pour des millions de fans.”

Ces déclarations cadrent la stratégie globale dont la déclinaison française se met en place cette semaine.

🚨Retour de ⁦@NBAextra⁩ demain à 12h45 sur ⁦@beinsports_FR⁩ 👊🔥 nouveauté cette saison 7/7 du lundi au dimanche 👏 pic.twitter.com/T6mGITGA0I — Florent Houzot (@florenthouzot) October 22, 2025

Reste la question clé pour les fans : où regarder quoi, et à quel prix ? À ce stade, L’Équipe indique que Prime Video détiendra presque la moitié des playoffs et les Finales une saison sur deux, quand beIN sécurise la continuité éditoriale et un socle de matches de saison régulière, à commencer par celui de Wembanyama cette nuit.

En parallèle, l’article précise que beIN n’a pas souhaité commenter officiellement la signature, la communication globale de beIN Media Group devant intervenir une fois finalisés d’autres dossiers régionaux. Les contours précis des grilles (répartition par créneaux, affiches phares, modalités d’abonnement) seront à suivre au fil des annonces de chaque acteur.

