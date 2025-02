Ben Simmons bientôt libre, deux grosses équipes sur les rangs

Ben Simmons joue toujours au basket, au cas où vous vous poseriez la question. Simplement, la plupart des gens ne regardent pas vraiment les Brooklyn Nets cette saison et ne le voient donc pas sa vingtaine de minutes par matches, dans un anonymat relatif. L'Australien sera sans doute bientôt un peu plus en vue. D'après Shams Charania d'ESPN, Simmons et les Nets sont proches d'un accord pour un buy-out qui lui permettrait de se choisir une nouvelle destination pour la fin de la saison.

Deux noms d'équipes ont déjà été avancés par l'insider, et il s'agit d'équipes plutôt ambitieuses : les Cleveland Cavaliers, co-leaders de la ligue cette saison avec Oklahoma City, et les Los Angeles Clippers, qui viennent seulement de sortir du top 6 à l'Ouest après une série de trois défaites consécutives.

A 28 ans, Ben Simmons a perdu de sa superbe et son passage à Brooklyn, après un début de carrière prometteur à Philadelphie, ne restera pas dans les annales. Le n°1 de la Draft 2016 a joué 90 matches en trois saisons avec les Nets, engagés dans un processus de reconstruction après les départs successifs de James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving et Mikal Bridges ces dernières années.

Il sera plus attractif sans son contrat monstre

Cette saison, Ben Simmons tourne à 6.2 points, 5.2 rebonds et 6.9 passes de moyenne en 25 minutes par match. Ses qualités défensives et son sens de la passe sont intacts ou presque, mais ses limites en termes de spacing et son mental jugé friable par bon nombre d'acteurs de la NBA font que peu d'équipes se bousculeront au portillon, même si le récupérer libre a un tout autre attrait qu'actuellement, alors qu'il touche encore 40 millions de dollars pour sa dernière année de contrat.

Qu'il soit coupé ou non, Simmons sera libre cet été pour tenter de relancer sa carrière sur un deal plus favorable pour son prochain employeur.