Absence prolongée pour Ben Simmons

Après deux saisons tronquées par les blessures, dont une année blanche, Ben Simmons avait promis l’été dernier qu’il reviendrait au premier plan. Et ça donnait vraiment envie d’y croire. Malheureusement, le premier choix de la draft 2016 a encore été victime d’un pépin au dos et il n’a plus foulé les parquets depuis le 6 novembre. Son retour se fait attendre et il faudra se monter patient.

En effet, selon la presse new-yorkaise, l’Australien ne reviendra pas avant janvier malgré des progrès récents. Il sera réévalué d’ici deux semaines. Il est aussi probable qu’il ne soit pas présent – du moins pas en tenue sur le terrain – pour le match disputé à Paris contre les Cleveland Cavaliers le 11 janvier prochain.

Les blessures ont fait dérailler la carrière de Ben Simmons, All-Star à trois reprises avec les Philadelphia Sixers entre 2018 et 2021. Le joueur de 27 ans (déjà !) a raté 20 matches cette saison. Il compilait plus de 6 points, 10 rebonds et 6 passes sur les 6 rencontres auxquelles il a participé.

Ben Simmons persiste et signe : il va revenir encore plus fort