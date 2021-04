Ben Simmons cale un petit tacle aux Brookyn Nets rivaux

Tranquillement, au détour d’une phrase, Ben Simmons a calé un petit tacle sympathique à ses rivaux de l’Est, les Brooklyn Nets. Le joueur des Philadelphia Sixers a d’abord présenté les Lakers comme l’équipe à battre, avant de glisser une pique à BK.

C’était après la victoire de Philly contre les Mavs. Une rencontre qui a permis aux Sixers de maintenir une légère avance à la place de numéro 1 de la conférence Est. Et visiblement l’ambition de Ben Simmons est de se mesurer aux Los Angeles Lakers lors des playoffs. Plus qu’aux Nets visiblement.

Pas seulement parce que c’est synonyme de Finales, mais parce que LA semble être l’équipe à battre pour lui :

« On veut jouer les champions en titre, les Lakers. Ils sont ceux qui ont gagné le championnat, donc vous devez leur donner du respect. Evidemment, Brooklyn a beaucoup de talent. Mais au final, il n’y a qu’un ballon et vous devez aussi jouer en défense. »

Ben Simmons: "We're going for the past champs, the Lakers. They were the ones who won a championship, so you got to give the respect to them. Obviously Brooklyn has a lot of talent. But at the end of the day, there's only one ball and you gotta play defense too."

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) April 13, 2021