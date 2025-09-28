Ben Simmons, chronique d’une dégringolade

Dans le CQFR de samedi, Antoine et Théo ont été interrogées par une auditrice sur le cas Ben Simmons. Comment expliquer cette chute, entre santé physique, confiance évaporée et image dégradée ? Plus qu’une énigme, on a probablement à faire à une accumulation de facteurs — sportifs, mentaux et… symboliques. Avec un triste constat, celui de l’un des plus grands gâchis de l’histoire de la NBA.

Une santé physique et mentale trop fragile

Un gâchis qui a généré des rumeurs de retraite anticipée ces dernières semaines. « Est-ce crédible ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête de Ben Simmons. Mais je pense que la santé mentale joue beaucoup en plus de sa santé physique », pointe Antoine. Depuis des années, Simmons est diminué par son dos, mais aussi par une confiance en miettes. Tout ce qui faisait la singularité de Simmons s’est grippé.

L’étiquette All-Star envolée

Les étiquettes, dans la NBA, ouvrent des portes… ou les ferment. « On lui a enlevé l’étiquette All Star, c’est fini. », note Antoine. Aujourd’hui, Simmons n’est plus perçu comme un créateur, ni comme un leader. Son avenir éventuel en NBA ne passe plus que par un rôle de complément : « C’est un small ball 5 qui va poser des écrans, jouer un peu en tête de raquette et défendre sur plusieurs positions. C’est la seule manière dont il peut exister pour l’instant, en attendant éventuellement qu’il retrouve corps et confiance. »

La peur de la ligne des lancers

Théo, lui, insiste sur le vrai nœud du problème : « Ce qui fait que Ben Simmons aujourd’hui peut pas jouer comme Ben Simmons, c’est pas un problème de tir à trois points, c’est un problème de lancer franc. » Pour lui, tout bascule dans cette peur : « S’il avait pas peur de prendre des lancer francs, je pense qu’il aurait encore vraiment un spot en NBA. » Peut-être pas un rôle central, pas une star : simplement une place utile, s’il accepte de redevenir agressif au cercle.

Une image marquée à vie

L’autre grille de lecture, c’est l’image médiatique forgée à Philadelphie et jamais réparée. On en revient à la question de l’étiquette, avec la manière dont le jugement public, y compris dans le monde de la NBA, s’est figé depuis cette série contre Atlanta en 2021 et la phrase de Doc Rivers, qui disait ne pas savoir si une équipe pouvait être championne avec Ben Simmons comme meneur. Depuis cet épisode, Simmons n’a plus jamais été perçu de la même façon : « Il a été marqué vraiment d’une étiquette de “Tu peux pas gagner avec lui”. » Et même dans les séquences récentes, les signaux sont inquiétants : « Il ne voulait plus la balle… limite, je vais m’en débarrasser pour pas me retrouver dans une situation inconfortable. »

Comment Doc Rivers rejette la faute sur Ben Simmons après le Game 7

De prodige à gâchis

Nos deux journalistes se remémorent pourtant l’éclat fulgurant de ses débuts : « C’était monstrueux, Ben Simmons, la saison rookie… c’était LeBron jeune qui percute et qui a pas peur. » Mais cette image appartient déjà au passé. Avec sa taille, sa vitesse et sa vision, Simmons pourrait encore être dévastateur en transition… s’il osait encaisser les fautes et vivre avec les lancers. Mais voilà, la réalité est implacable : pas de contrat garanti, des franchises qui ne le voient plus que comme pivot mobile de complément, et une pression symbolique lourde. À ce stade, l’option la plus réaliste pour rejouer n’est pas de reconquérir un statut d’All-Star, mais d’embrasser à 100 % ce rôle réduit, d’empiler des minutes utiles et de laisser, peut-être, le corps et la confiance rouvrir d’autres portes.

Le mot de la fin est forcément amer : « C’est un gâchis. » Les chances de le voir jouer dans le futur un autre rôle que celui d’un small ball five pas trop cher capable de défendre sont minimes. Et malheureusement, l’ancien All-Star ne sera très probablement jamais le joueur qu’il aurait pu devenir.

Retrouvez l’intégralité du CQFR et des réponses aux questions des auditeurs sur notre chaîne youtube et sur les plateformes audio :