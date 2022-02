Ben Simmons est allé confronter Shaq en DM

La passe d'armes entre Ben Simmons et Shaquille O'Neal s'est étendue au-delà du plateau de TNT. Agacé par le refus de l'Australien de jouer pour les Sixers cette saison, Shaquille O'Neal lui a plusieurs fois envoyé quelques missiles pour remettre en cause sa crédibilité.

Dans le dernier épisode du Big Podcast with Shaq, il est revenu sur ses griefs à l'encontre de Simmons et sur l'interaction inattendue qu'il a eue récemment avec lui.

Les gens pensent déjà qu'on est trop gâtés et qu'on ne mérite pas cet argent. Quand tu dédaignes 40 millions de dollars et que la seule raison pour laquelle tu ne joues pas c'est parce que ton coach t'a critiqué, tu donnes une mauvaise image de nous tous.

Ben Simmons se fait allumer par Shaquille O’Neal !

Nischelle Turner, qui anime le podcast avec Shaq, a émis l'hypothèse que Ben Simmons avait expliqué à l'ancien MVP que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne savait pas de quoi il parlait.

Ne te braque pas en disant : 'C'est la faute de Joel, je n'ai plus envie de jouer', ou 'C'est la faute du coach, je ne veux plus jouer". Je dis ça parce que j'ai envie qu'il ait du succès, comme tous les autres".

Pas sûr que dévoiler leur rapide conversation améliore leur relation, mais tant que Ben Simmons n'aura pas rejoué au basket, il sera dans tous les cas difficile de redorer son blason...

Shaq and Ben Simmons are not seeing eye to eye lately

Simmons even slid into his dm’s with some angry comments.

pic.twitter.com/aNvRGtFjwJ

— (@sportingnews) February 3, 2022