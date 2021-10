Ben Simmons est rentré à Philadelphie, la guerre est terminée !

Les Sixers eux-mêmes ont été surpris. Lundi soir, dans la foulée de leur match de pré-saison contre Brooklyn, Doc Rivers et le front office de Philadelphie ont vu débarquer Ben Simmons au Wells Fargo Center. L'Australien est venu passer un test Covid et valider son retour dans le groupe.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, personne au sein de l'organisation n'était au courant de la venue de Simmons. Quelques heures plus tôt, un rapprochement entre les deux camps avait été évoqué, mais le comeback de l'ancien n°1 de Draft ne semblait pas aussi imminent. Les discussions ont finalement payé et, sauf rebondissement, Ben Simmons va réintégrer l'équipe jusqu'à nouvel ordre.

Son envie de quitter les Sixers est toujours présente, mais l'intéressé s'est fait une raison. Avec quatre ans de contrat à effectuer, il n'est pas en position de force face à un front office prêt à patienter aussi longtemps qu'il le faudra pour une offre gigantesque que personne n'est aujourd'hui prêt à faire.

Ben Simmons finalement de retour avec les Sixers ?!

Joel Embiid et Doc Rivers ont tous les deux salué le retour de Ben Simmons dans le groupe.

"J'ai toujours dit que je pensais que Ben nous donnait une meilleure chance de gagner. Nous sommes meilleurs avec lui que sans lui, c'est certain. Je suis heureux que les choses se soient résolues. On peut maintenant avancer et tenter d'être une meilleure équipe", s'est félicité Embiid chez The Athletic. "Mon sentiment, c'est qu'il va rejouer. Depuis le premier jour, nous avons dit que c'était ce que nous voulions. Nos conversations avec ses représentants ont été bonnes", a ajouté Rivers?

Le plus difficile commence maintenant pour Ben Simmons. S'il a bel et bien décidé de revêtir à nouveau la tunique des Sixers, il sait d'ores et déjà qu'une partie des fans va lui faire payer ses états d'âme. Une épreuve qui le renforcer mentalement... ou lui donnera encore plus envie de mettre les voiles à la première occasion venue.

