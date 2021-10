Ben Simmons finalement de retour avec les Sixers ?!

Et si Ben Simmons réintégrait finalement les Philadelphie Sixers en attendant qu'un trade se matérialise vraiment ? On n'en est pas encore là, mais il semblerait que l'Australie et ses représentants aient décidé de mettre de l'eau dans leur vin ces dernières heures.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les discussions ont repris entre les deux camps et Simmons pourrait réintégrer l'effectif cette semaine, juste avant la reprise de la saison. Daryl Morey et Doc Rivers représentent Philadelphie dans ce dossier épineux où le meneur All-Star a décidé de ne pas se présenter auprès de son employeur tant qu'il n'était pas transféré. Selon Woj, cela ne change rien au fait que la priorité des deux camps est d'aboutir à un trade aussi rapidement que possible.

Néanmoins, aucune offre satisfaisante pour les Sixers n'est parvenue sur leur bureau à ce jour. A Philadelphie, on continue d'assurer que la priorité est de convaincre Ben Simmons de rester et d'honorer au moins la première partie de son contrat de 4 ans et 147 millions de dollars.

On imagine que Simmons a encore moins envie de rester et de subir les foudres des fans, depuis qu'il a vu la campagne de moqueries et d'agacement à son sujet s'intensifier ces dernières semaines. Du présentateur météo local au "alligator guy", tous les supporters des Sixers ont pris l'ancien n°1 de Draft en grippe.

Il semblerait que la stratégie conseillée au départ par Rich Paul et Klutch Sports ait trouvé ses limites, puisqu'elle n'a pas incité les Sixers à se montrer moins exigeants et plus souples dans leur demande de contrepartie dans un trade. Aux dernières nouvelles, Indiana et Portland étaient les deux franchises les plus insistantes, avec Sacramento et Minnesota à l'affût au cas où le prix baisserait de manière significative.