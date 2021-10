On espère vraiment que Ben Simmons se tient à l'abri des réseaux sociaux et de la télévision. Qu'est-ce qu'il prend cher en ce moment... On peut toujours se dire qu'il a un peu provoqué la situation en refusant de se pointer au boulot pour provoquer son trade, mais on n'aimerait quand même pas être à sa place.

Après le présentateur météo vedette de Philadelphie, qui lui a envoyé un scud gigantesque avant d'annoncer le temps, voilà que Simmons est poursuivi et moqué jusqu'en Floride. Vous avez peut-être vu passer la vidéo de ce type qui a réussi à capturer un alligator qui se trouvait dans son jardin avec une poubelle comme simple moyen de défense. Et bien, même ce gars-là, basé en Floride, mais natif de Philadelphie, a trouvé le moyen d'en place une pour Ben Simmons lors de sa minute de gloire à la télévision.

La présentatrice : "Vous êtes un gars de Philly, aujourd'hui en Floride, et vous avez vu cet alligator et décidé de l'attraper avec votre poubelle, qu'est-ce qui vous est passé par la tête bon sang ?" Eugene Bozzi : "Je crois que c'est mon instinct paternel qui a pris le dessus. Ma fille fait souvent du vélo par là et à Philadelphie elle n'avait pas l'habitude de croiser des alligators... Je me suis jeté dans l'action. Et je me suis dit : Tu ne vas pas faire une Ben Simmons, tu vas le mettre dans le panier".

Où qu'il atterrisse, l'Australien aura du pain sur la planche pour ne plus être un sujet de moqueries et redevenir le All-Star respecté qu'il était...

