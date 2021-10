Peu après avoir demandé son trade, Ben Simmons avait laissé fuiter une shortlist de ses destinations préférées, apparemment toutes en Californie. On supposait alors à l'époque que sa priorité allait à l'une des équipes de Los Angeles et aux Golden State Warriors. La situation a un peu changé et l'Australien a tellement envie de partir qu'il envisage absolument tout.

Selon David Aldridge de The Athletic, Ben Simmons sera satisfait s'il est envoyé aux Sacramento Kings. La case "Californie" est cochée. La case équipe compétitive/franchise bien structurée, un peu moins.

"Ben Simmons est un passeur et un défenseur d'élite, avec 4 ans de contrat. On me dit qu'il n'aurait aucune objection à aller à Sacramento. Les Kings ont été mauvais défensivement dans des proportions historiques la saison dernière. Simmons ne serait pas le messie, mais avec De'Aaron Fox, le survivant du trade entre Tyrese Haliburton et Davion Mitchell, plus lui, Sacramento deviendrait d'un coup un vrai problème pour les autres équipes en défense, avec la capacité de passer de l'attaque à la défense à la vitesse de la lumière", a écrit Aldridge dimanche.

Pour que ce scénario se réalise, il faudra se montrer suffisamment convaincant auprès des Sixers et de leur GM Daryl Morey. Dans l'idée, il faudrait donc envoyer un package comprenant quelque chose comme Tyrese Haliburton (Philadelphie a besoin d'un meneur), Buddy Hield, un contrat additionnel comme celui de Maurice Harkless, mais surtout une palanquée de futurs picks.

Parmi les courtisans les plus sérieux, on compte toujours les Indiana Pacers et les Portland Trail Blazers, qui ont tous les deux eu des discussions récentes avec Philadelphie, sans qu'un accord soit trouvé pour le moment.

Ben Simmons vide sa baraque à Philly, Indiana et Portland prêts à lâcher du lourd ?