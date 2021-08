La saison 2021-2022 reprend dans un mois et demi et Ben Simmons est toujours un joueur des Philadelphie Sixers. La franchise aimerait le trader contre une grosse contrepartie et lui n'a plus envie de jouer pour une équipe où il n'est pas désiré. Malgré ça, la situation pourrait être amenée à durer...

Alors qu'il se disait que Simmons pourrait être transféré autour de la Draft fin juin, les derniers bruits vont nettement moins dans le sens d'un trade imminent. Au contraire. Selon CBS Sports, face aux difficultés de trouver une transaction qui leur convienne, les Sixers sont prêts à débuter la saison avec l'Australien dans leur effectif et à attendre qu'une franchise se décide à être un peu plus généreuse.

Le risque, évidemment, c'est de se retrouver avec un drama similaire à celui vécu par les Houston Rockets avec James Harden. Le MVP 2018, une fois sa demande de trade entérinée, n'avait pas mis une ambiance fantastique dans le groupe le temps que sa situation se résolve. Harden avait eu quelques prises de bec avec des camarades et n'avait pas toujours été professionnel, poussant les Rockets à l'écarter du groupe après l'avoir pourtant fait jouer en début de saison. Il avait finalement été tradé aux Brooklyn Nets.

On espère que les choses n'en arriveront pas là avec Ben Simmons et que les Sixers lui trouveront une porte de sortie dont tout le monde sera content. Pour le moment, on en est encore loin, puisque Simmons aimerait avoir son mot à dire, alors que Philadelphie a des exigences visiblement encore trop élevées pour les courtisans du All-Star de 25 ans.

Parmi les équipes qui suivent le plus attentivement le dossier Simmons, on retrouve à ce jour les Minnesota Timberwolves, les Sacramento Kings et les San Antonio Spurs.

Ben Simmons trade talks have stalled for the time being, and the #Sixers are prepared to have him on the roster at the start of the season, according to a league source. — Michael K-B (@therealmikekb) August 26, 2021

