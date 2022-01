Une nouvelle équipe surprise intéressée par Ben Simmons ?

L’approche du All-Star Game et surtout de la deadline peut-elle relancer la piste d’un transfert de Ben Simmons ? Le premier choix de la draft 2016 a fait part de son envie de quitter les Philadelphia Sixers depuis plusieurs mois maintenant. Mais ses dirigeants résistent et refusent de le brader. Pour l’instant, aucune offre ne semble les intéresser. Et l’Australien n’est pas enclin à rejouer tant qu’il n’obtient pas gain de cause.

Il va bien falloir que ça évolue à un moment. Selon l’insider Marc Stein, une nouvelle franchise pourrait entrer dans la danse : les Atlanta Hawks. Ce serait assez ironique de le retrouver là-bas puisque c’est justement en affrontant Trae Young et ses coéquipiers lors des derniers playoffs que la carrière de Simmons a basculé.

Il avait refusé un tir ouvert près du cercle – une action devenue tristement culte depuis – et les Sixers avaient fini par perdre la série à la surprise générale. Les Hawks auraient bien besoin d’un deuxième playmaker capable de défendre dur et Ben Simmons collerait sans doute mieux dans leur effectif en étant entouré de shooteurs d’élite.

Mais on voit mal qui Atlanta peut proposer en échange. Enfin, si. Les Hawks ont de bons jeunes intéressants comme Cameron Reddish ou Kevin Hurter. Et aussi des vétérans de qualité comme Danilo Gallinari ou Bogdan Bogdanovic. Il y a de quoi proposer un package. Sauf que ça ne répondrait pas à l’ambition des Sixers, qui est de récupérer un All-Star. Sauf s’ils acceptent enfin de revoir leurs exigences à la baisse.

Les Sixers ont tranché pour mettre un terme au feuilleton Ben Simmons