Ben Simmons, Isiah Thomas fustige l’attitude des 76ers !

Le feuilleton Ben Simmons continue de faire parler. Il ne s’agit pas d’un secret, l’Australien, vexé par les critiques après les Playoffs 2021, souhaite quitter les Philadelphia Sixers. Mais ses dirigeants, gourmands, n’ont pas réussi à trouver un trade intéressant.

Après une "grève", le jeune talent a bien retrouvé le groupe des 76ers, mais ne joue pas en raison de problèmes par rapport à sa santé mentale. Plusieurs observateurs ont ainsi déploré l’attitude du natif de Melbourne depuis le début de cette histoire.

Mais de son côté, Isiah Thomas a tenu à pointer du doigt le comportement des Sixers.

"Oh, ils l'ont malmené. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Ouais, il a eu un mauvais moment. Il a eu des mauvais moments dans les Playoffs, non ? Ce que votre équipe, votre coach, et votre organisation sont censés faire dans vos mauvais moments, ils sont censés vous protéger.

Ils ne sont donc pas censés laver leur linge sale en public. Vos coéquipiers ne sont pas censés dire : ‘Oh, il ne l'a pas fait’. Non, non, non. Ils sont censés te protéger. Maintenant les fans et tous les autres, quand Shaq faisait 4/18 de la ligne, je n'ai pas entendu Phil Jackson malmener Shaq.

Je n'ai pas entendu les membres de l'organisation des Lakers. Ils lui ont peut-être dit : ‘Hé, mon grand, il faut qu'on travaille sur les lancers.’ Mais ils ne l'ont pas critiqué publiquement", a estimé Isiah Thomas.