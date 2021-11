Ben Simmons, les Kings refusent toujours de craquer…

Les Sacramento Kings connaissent un début de saison difficile (6 victoires - 12 défaites). Pour changer la dynamique, l'entraîneur Luke Walton a été licencié. Mais un trade XXL peut-il avoir lieu ? On pense notamment à Ben Simmons.

En effet, depuis plusieurs semaines, la franchise californienne suit le jeune talent des Philadelphia Sixers. Mais jusqu'à maintenant, les Kings ont toujours refusé de satisfaire les demandes des 76ers sur ce dossier.

Pour éventuellement monter un échange, Philadelphie souhaite récupérer De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton (ou même probablement les deux). Mais Sacramento a toujours décliné une telle option.

Est-ce que cette situation peut évoluer ? Notamment après les récents changements ? Visiblement non. Après des discussions en début de saison, les Kings n'ont pas renoué le contact avec les Sixers, d'après le journaliste du Bleacher Report Jack Fischer.

Fox et Halliburton restent intouchables. De plus, Philadelphia a trouvé en Tyrese Maxey un meneur titulaire de qualité. Autant dire qu'une telle proposition ne serait plus forcément à la hauteur des attentes du patron des 76ers Daryl Morey.

En attendant, la situation de l'Australien ne bouge toujours pas. Malgré les très hautes demandes des Sixers, la valeur de Ben Simmons a sérieusement chuté. Son potentiel reste important, mais son feuilleton met Philadelphie dans une position de faiblesse.

