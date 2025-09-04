Ben Simmons : les Knicks intéressés… s’il continue le basket

Nouvelle surprenante, mais pas tant que ça malheureusement. Selon le New York Post, Ben Simmons, ancien All‑Star et Rookie of the Year, évalue actuellement s’il souhaite continuer sa carrière en NBA . Malgré l'intérêt des New York Knicks et d’une autre équipe, sa motivation reste incertaine à l’approche de la saison 2025‑26 Bleacher Report.

À 29 ans, ses problèmes pythiques (dos notamment) et les critiques dont il a fait l’objet, y compris de membres de ses équipes (coucou, Doc Rivers) ont affecté ses performances et sa confiance. La saison passée, il a disputé 51 matches avec les Brooklyn Nets et les Los Angeles Clippers, affichant une moyenne de 5,0 points en 22 minutes par match.

Les Knicks le considèrent selon le Post comme une option potentielle au poste de meneur remplaçant, appréciant ses qualités défensives et athlétiques. Ils réfléchiraient à lui proposer un contrat au salaire minimum vétéran. Toutefois, la rotation de l’équipe est déjà presque complète, et les Knicks examinent également la possibilité de prolonger Landry Shamet ou de signer Malik Beasley, soupçonné dans une histoire de paris mais blanchi par le FBI.

Au-delà des discussions contractuelles, la décision de Simmons sur la suite de sa carrière est de toute façon prioritaire. Cette interrogation place les équipes intéressées dans l’attente, incapables de savoir si elles doivent finaliser une offre ou tourner la page pour sécuriser leur effectif.

Une attente que Ben Simmons n’a pas intérêt à faire durer. Les équipes ne vont pas attendre indéfiniment et risquer de devoir réorienter très tard dans la saison leurs plans de recrutement pour renforcer leur rotation.

Espérons donc qu’il tranche vite. Mais même s’il choisissait de continuer, pas sûr que cette hésitation donne envie à des franchises de l’aider à relancer sa carrière… Ben Simmons a probablement pas mal de choses à apporter, mais avoir dans son roster un joueur qui pense plus à une éventuelle retraite qu'autre chose tout au long de la saison n'est pas franchement séduisant pour un front-office.