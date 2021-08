A la place de Patrick Beverley, on ne poserait pas nos valises tout de suite à Minneapolis. Envoyé chez les Timberwolves après une première escale à Memphis, le meneur vétéran pourrait bien bouger encore dans les jours qui viennent et d'ici au début de la saison. Selon Jon Krawczynski, l'insider de The Athletic en charge des Wolves, Beverley pourrait être une pièce importante dans un trade pour recruter... Ben Simmons !

Minnesota n'était pas forcément l'équipe dont on parlait le plus pour sortir Ben Simmons de la morosité de ses relations avec l'état-major des Sixers. Mais il semblerait bien que le General Manager Gersson Rosas se tienne prêt à dégainer si l'ouverture se présente.

"Les Wolves et les Sixers discutent toujours pour Ben Simmons. Le manque de joueurs capables de faire gagner une équipe rapidement dans le roster des Sixers freine les choses. Une troisième équipe devra être impliquée pour que cela se fasse. Patrick Beverley est un vétéran avec de l'expérience en playoffs. Ses qualités défensives et le fait qu'il puisse marquer à 3 points lorsqu'il est ouvert le rendent intéressant pour Philadelphie", a expliqué Kraczynski.

En froid avec les Sixers, Ben Simmons a coupé le contact et ne dialogue plus que via son agent. Les critiques de la fin de saison dernière n'ont toujours pas été digérées. Simmons veut une autre expérience et Philadelphie ne veut surtout pas le brader. La situation peut durer encore un petit bout de temps, mais il faudra à un moment ou à un autre afficher plus de clarté.

Patrick Beverley bouge encore : direction Minnesota !