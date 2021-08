Patrick Beverley bouge encore : direction Minnesota !

Patrick Beverley n'aura pas été un joueur des Memphis Grizzlies très longtemps ! Adrian Wojnarowski d'ESPN annonce que le teigneux meneur vient d'être expédié chez les Minnesota Timberwolves. En échange, Memphis récupère une contrepartie jeune et intéressante : Jarrett Culver, le n°6 de la Draft 2019, et Juancho Hernangomez.

Culver n'a pas encore réussi à montrer l'étendue de son talent en NBA, mais n'a que 22 ans. Les Grizzlies se sont fait une spécialité de faire éclore des jeunes joueurs dans la ligue grâce à leur coach Taylor Jenkins. Ce sera peut-être encore le cas avec Culver, dont les qualités n'ont pas subitement disparues depuis son aventure avec Texas Tech en NCAA.

Juancho Hernangomez, capable de jouer sur les postes 3 et 4, n'a que 25 ans et également de quoi apporter à un roster jeune et ambitieux comme celui des Grizzlies.

Bledsoe de retour aux Clippers, Beverley et Rondo à Memphis

Pour Patrick Beverley, Minnesota peut être un excellent spot. Les Wolves ont clairement besoin de dureté et de vécu en playoffs, deux qualités qui ne transpirent pas chez les All-Stars Karl-Anthony Towns et D'Angelo Russell, autour desquels est axé le projet du GM Gersson Rosas. Ce dernier tenait visiblement à faire de Beverley, qu'il a côtoyé à Houston, le leader du vestiaire.

Il y a quelques jours, Patrick Beverley faisait partie du trade qui a permis aux Los Angeles Clippers de faire revenir Eric Bledsoe à L.A.

The Memphis Grizzlies are trading Patrick Beverley to the Minnesota Timberwolves for Jarrett Culver and Juancho Hernangomez, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021