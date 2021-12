Ben Simmons, les Pelicans prêts à tout pour le récupérer ?

Ben Simmons se trouve toujours bloqué aux Philadelphia Sixers. Cependant, sa situation pourrait se décanter, avec des discussions de plus en plus sérieuses. Il faut dire que plusieurs équipes, dans le dur, se doivent de trouver des solutions pour réagir.

Et récupérer l'Australien peut effectivement changer le visage et la dynamique d'une franchise. Puis, pour certains dirigeants, il peut aussi s'agir de l'ultime mouvement à tenter pour rester en place... On pense notamment à David Griffin aux New Orleans Pelicans !

D'après les informations du journaliste d'HoopsHype Michael Scotto, les Pelicans ont discuté avec les Sixers pour Simmons. Sans proposer Brandon Ingram ou Zion Williamson, New Orleans se montre visiblement prêt à sacrifier plusieurs choix au premier tour de la Draft.

Sur le papier, il s'agit d'une offre insuffisante. En effet, on le sait, les 76ers attendent un talent dans le Top 25 de la NBA pour lâcher le natif de Melbourne. Est-ce qu'une proposition XXL avec de très nombreux picks peut faire réfléchir Daryl Morey ? A voir...

En tout cas, pour les Pelicans (et pour Griffin), il faut s'attendre à des mouvements. Car même sans Williamson, toujours absent, la 14ème place de l'équipe au sein de la Conférence Ouest représente une grosse déception.

Ben Simmons, les Sixers accélèrent pour l’échanger !