Il ne faut pas s'attendre à revoir Zion Williamson sur les parquets avant environ deux mois. Et là encore, il faudra que la jeune star de New Orleans soit autorisée par le staff médical à refouler les parquets. Les Pelicans ont annoncé jeudi que Zion venait de subir une injection biologique au pied afin de faciliter la guérison de la fracture qui l'a empêché de passer la moindre minute sur le terrain cette saison.

Ce qui est plutôt encourageant là-dedans, c'est que c'est à la suite d'une consultation avec le Dr Richard Ferkel de l'université de South California, que cette décision a été prise. Comme le rappelait Pascal Giberné jeudi, Ferkel est bien connu des basketteurs qui ont dû recourir à de la chirurgie orthopédique. Ainsi, Stephen Curry, Klay Thompson, Joel Embiid, DeMarcus Cousins, Jabari Parker ou Andrew Bogut ont eu recours à ses services à un moment délicat de leur carrière en termes de blessures. Ils ont sont quasiment tous ressortis avec des garanties physiques qu'ils n'avaient pas ou plus.

Les Pelicans, dans un communiqué enfin clair et précis sur la situation de leur joueur, ont donc annoncé que Zion Williamson passerait de nouveaux examens d'ici un mois et demi pour juger de l'état de son pied. Durant sa convalescence, le n°1 de la Draft 2019 devra se montrer prudent et sera limité à de la musculation légère.

Il y a peut-être une chance que l'on puisse voir le phénomène en action avant la fin de la saison. On peut toutefois se demander si dans deux mois, lorsqu'il sera réévalué, les Pelicans auront intérêt à l'activer. Ils sont pour le moment 14e dans la Conférence Ouest avec 9 victoires pour 21 défaites...

