Doc Rivers veut convaincre Ben Simmons de rester à Philly

La dernière saison et l’élimination des Philadelphia Sixers lors du Game 7 des demi-finales de Conférence ont laissé des traces auprès de Ben Simmons. L’ailier All-Star, très fortement critiqué pour sa passivité offensive lors des moments clés des rencontres, a mal vécu les réactions au sein même de son organisation.

Depuis, il est décidé à aller voir ailleurs. Le joueur aurait coupé les ponts avec les dirigeants et le staff depuis août et toutes les discussions se font via Rich Paul, son agent. Simmons serait même prêt à sécher la reprise des entraînements pour obtenir gain de cause, à savoir un transfert. Malgré ce contexte tendu, Doc Rivers aimerait compter sur l’Australien et repartir à l’assaut avec les mêmes cadres lors de la saison à venir.

« J’espère qu’on pourra le convaincre de le faire changer d’avis. Ça fait partie de notre boulot. Ce qui est génial dans le sport, c’est qu’il arrive que vous vous plantiez mais ensuite vous remontez en scelle et vous essayez à nouveau. »

Le coach des Sixers avait tout de même déclaré dans la foulée de l’élimination qu’il ne savait pas si Ben Simmons pouvait être le meneur d’une équipe capable d’aller au bout. Des propos sur lesquels il est revenu, en insistant sur le fait qu’ils avaient été mal interprétés. Pour lui, il ne pouvait simplement pas répondre à la question et ça n’avait donc rien à voir avec son joueur…

Dans tous les cas, Simmons n’a vraiment plus du tout l’air d’avoir envie de jouer à Philadelphia.

