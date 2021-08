Ben Simmons se rapproche de la sortie à Philadelphie, mais quand ?

Il y a quelques jours, les derniers bruits de couloir laissaient imaginer que Ben Simmons pourrait débuter la saison avec les Philadelphie Sixers, avec le risque que la situation ne s'envenime comme entre James Harden et les Houston Rockets. C'est toujours une possibilité à ce jour, même si la franchise et les représentants du joueur - coucou Rich Paul - continuent de chercher la meilleure contrepartie possible dans un trade.

Selon Shams Charania de The Athletic, les difficultés à monter un deal qui convienne à tout le monde ne change absolument rien à la donne. Dans son intervention du jour, l'insider aux sources quasiment toujours extrêmement fiables a rappelé :

Ben Simmons est toujours là, on se dirige vers une situation à la Harden-Houston

Les prétendants semblent toujours être les mêmes, avec un intérêt appuyé de la part des Minnesota Timberwolves, des Sacramento Kings et des San Antonio Spurs, mais il ne faut évidemment pas exclure qu'une équipe plus ambitieuse à court terme entre dans la danse.

Le compte entre Ben Simmons et les Sixers est en tout cas rompu depuis que l'Australien a vu les dirigeants de Philadelphie et Doc Rivers ne pas se montrer particulièrement prompts à prendre sa défense après les critiques qui se sont abattues sur lui.

Pourquoi les Kings n’échangeront pas De’Aaron Fox pour Ben Simmons

🆕 Inside Pass from @ShamsCharania

◽️ All signs point to Ben Simmons‘ career in Philly coming to an end – seen as matter of "when" not "if"

◽️ DeAndre Jordan, the Nets working toward parting ways

◽️ Suns among contenders interested in Spurs' Thad Younghttps://t.co/RXRrI03cyO

— The Athletic (@TheAthletic) August 30, 2021